Мошенники стали звонить россиянам от имени коммунальных служб

В России зафиксирована новая волна телефонных мошенничеств. Злоумышленники звонят своим жертвам от имени крупных энергосбытовых и генерирующих компаний, например «Мосэнерго» и «Мосэнергосбыт», рассказали «Известиям» пострадавшие.

Предлогами служат поверка электросчетчиков, перерасчет коммунальных платежей или скидки на ЖКУ в честь юбилея. В разговоре преступники используют методы социальной инженерии и выманивают код из СМС для доступа к аккаунту жертвы на «Госуслугах», а затем берут от ее имени кредиты и выводят деньги.

Всплеск таких обращений в правоохранительные органы зафиксирован в июне этого года, по их факту следователи уже возбудили десятки уголовных дел, рассказал «Известиям» источник в правоохранительных органах.

Жителю Подмосковья Александру Серебрякову мошенники позвонили в начале июля и представились сотрудниками АО «Мосэнергосбыт» — крупной энергосбытовой компании, обслуживающей жителей Москвы и Московской области.

«Началось всё красиво: мне сообщили, что в нашем доме идет поверка электросчетчиков, и попросили назначить время для визита мастера. Меня это не смутило. Счетчик находится в общем коридоре, но эти коридоры зачастую закрыты на замок. Плюс в актах выполненных работ нужно расписаться. В процессе разговора они попросили назвать код, который пришел мне по СМС от «Госуслуг». А там было ясно написано: «Никому не сообщайте код!» — посетовал в беседе с «Известиями» один из пострадавших от злоумышленников.

Мужчина позвонил в «Мосэнергосбыт» и спросил, проводится ли в его доме поверка электросчетчиков, на что получил отрицательный ответ.

Минимальные потери пострадавших начинаются от 250 тыс. рублей, ущерб некоторых исчисляется миллионами, рассказал источник.

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