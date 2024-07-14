Невидимый пробел: как мошенники гипнотизируют людей по телефону

Аферисты по-прежнему обманывают россиян, запугивая доверчивых граждан по телефону или в мессенджерах. Мошенники мгновенно входят в доверие и манипулируют сознанием собеседников, пока не добьются своего. Что заставляет людей поддаваться на топорные уловки фальшивых сотрудников служб безопасности, какие психологические техники используют невидимки и как устоять перед манипулятором — в материале «Известий».

Криминальный гипноз

Условный портрет афериста прост и понятен. Мошенники — это, как правило, достаточно энергичные, амбициозные люди, которые знают, чего они хотят, а нужны им только чужие деньги, подчеркивает психотерапевт, доктор медицинских наук Михаил Барышев. Сфера деятельности виртуальных манипуляторов широка. Для обмана они используют телефонные разговоры, социальные сети, письма в мессенджерах (якобы от начальства), создают ложные сайты и проч.

Фото: Global Look Press/Sebastian Gollnow

Достаточно проявить свою заинтересованность в беседе, сказать что-то лишнее или пройти по ссылке , обещающей златые горы, как человек теряет все свои сбережения, продает недвижимость, нередко залезает в долги. С точки зрения здравого смысла, кажется странным, как можно, не видя собеседника, фактически отдать ему все, что есть за душой. Между тем все не так просто.

Фото: Global Look Press/Michaela Begsteiger

Кто-то из таких мошенников действует интуитивно, но среди них явно есть и недоучившиеся психологи, которые владеют профессиональными приемами, позволяющими им быстро втереться в доверие , предостерегает Михаил Барышев. С помощью особых техник они вводят людей в трансовое состояние. В частности, аферисты используют так называемый эриксоновский гипноз, разработанный в свое время американским психиатром и психотерапевтом Милтоном Эриксоном. Этот метод задумывался как спасение от депрессивных состояний, помощь при посттравматических расстройствах, в борьбе с зависимостями и т.д. Но мошенники поставили такой гипноз на службу зла. Техника позволяет им за считанные минуты так «обработать» психику, что жертва неукоснительно выполнит все условия невидимых собеседников.

— Когда человека вводят в определенное трансовое состояние, наша вторая сигнальная система — критический разум — как бы зависает на некоторое время , — рассказывает Михаил Барышев. — Вот, например, если взять курицу и, резко повернув ее, положить на спину, то она так и застывает в этом положении. Также реагирует и человек, когда сталкивается с чем-то необычным — его критическое сознание как бы останавливается и замирает.

Фото: Global Look Press/Patrick Pleul

Состояние растерянности в первые секунды неизбежно, если гражданину говорят вещи, о которых он не имеет никакого представления, подчеркивает профессор. Человека «оглушают» формулировками законов, загружают незнакомыми терминами, забрасывают обвинениями и угрозами. Например, энергичный собеседник (или собеседница) представляется якобы сотрудником некого силового ведомства (довольно часто — вымышленного). Гражданин с удивлением узнает о том, что его «подозревают» в совершении какого-то серьезного правонарушения или даже преступления. Для убедительности виртуальный собеседник называет звание, фамилию, имя и отчество, номер «служебного удостоверения». В такой ситуации человек растерян уже потому, что не знает, как правильно реагировать и что ответить, не владея определенной информацией. Сбитая с толку жертва входит в трансовое состояние, и, по словам психотерапевта, становится гипнабельной.

— То есть, аферисту удается сразу как бы «войти» внутрь его мозга, минуя критическую часть сознания , — подчеркивает Михаил Барышев. — По мере беседы жертву будут загружать фактами и цифрами, говорить абсурдные вещи, например, что разговор «ведется под протокол». Людям становится страшно и они замирают, как курица во время резкого переворота.

Психотерапевт предостерегает, что мошенники постоянно придумывают все новые и новые уловки. При этом аферисты играют на слабых струнах людей — опасении за свое здоровье или место работы, за своих близких, а также на и жадности, и страхе . Главное для них — чтобы потенциальная жертва «заглотила наживку».

Кого обманывают

А вот точного социального портрета граждан, попадающих под влияние виртуальных мошенников, пока не существует. Принято считать, что наиболее уязвимы пожилые люди, но в числе потерпевших — мужчины и женщины самых разных профессий, возраста, уровня образования. По словам Михаила Барышева, практически до любого человека можно достучаться и убедить его сделать что-то, что противоречит логике, если у него не настроено критическое мышление по отношению к себе и особенно предложениям, поступающим со стороны.

По мнению клинического психолога, руководителя реабилитационной программы наркологической и психиатрической Клиники доктора Исаева Татьяны Метелёвой, люди с психическими расстройствами — один из самых уязвимых контингентов для мошенников.

— Очень часто в доверии к аферистам заложена незрелая инфантильная позиция веры в чудеса, в то, что можно легким способом много заработать; узнать что-либо; избежать какой-то ситуации, легко отделаться от наказания и т.д. И только взрослому, зрелому человеку понятно, что просто так никто ничего никому не делает и не дает, особенно большие деньги , — комментирует Татьяна Метелёва.

С точки зрения клинического психолога, многие мошеннические схемы построены именно на предложениях большого заработка или возможности защитить, например, от угрозы потерять деньги. Причем эта «помощь» и «защита» дается каким-то волшебным образом.

Фото: Global Look Press/Andrey Arkusha

— Полагаю, что для нашего общества вера в чудеса, в легкие способы что-то легко получить или избежать чего-то плохого лежит во многом в мировоззренческой позиции – «магическом мышлении». Его причины следует искать в исторических коллективных травмах, которые пережило общество, а также в сложностях социальной жизни , — говорит Татьяна Метелева.

По словам Михаила Барышева, мошенники обрабатывают жертву постепенно. Они не требуют назвать или прислать сразу весь пакет личных документов. Как правило, аферисты начинают с малого, например, спрашивают номер пенсионного удостоверения, якобы уточняют серию паспорта, предлагают сию минуту поставить особую программу на смартфон, чтобы обезопасить счета в банке. Точка невозврата может наступить, когда невидимый собеседник попросит прислать код от личной страницы на государственном портале. Мошенники намеренно торопят человека, чтобы у него не было ни секунды для раздумий и сомнений.

Возьмите паузу

И все-таки защитить себя от происков «невидимок» вполне возможно. Главный совет психотерапевта — сразу отключиться, если звонит неизвестный. Буквально разорвать беседу для того, чтобы, хотя бы было время подумать или посоветоваться с кем-то более осведомленным, обещая, например, перезвонить собеседнику.

Фото: Global Look Press/Matthias Balk

Татьяна Метелёва также подчеркивает, что важно дать себе время подумать, порассуждать, посоветоваться с кем-то, получить обратную связь от близких или профессионалов. Все схемы телефонного мошенничества нацелены на быстрый эффект, на то, что человек действует импульсивно. Избежать импульсивных действий можно только единственным способом — включить мозг, а для этого нужно время.

— Неважно, о чем идет речь — о внезапном телефонном звонке или о запланированном разговоре с близким. Научитесь брать паузы. И если поступает неожиданный телефонный звонок или некое предложение застает врасплох, то логически должна появиться мысль о том, что надо взять паузу и подумать, — говорит Татьяна Метелёва.

Михаил Барышев считает, что буквально через полминуты-минуту после прекращения разговора человек сам приходит в себя, начинает понимать: что-то здесь неправильно или не так. Это значит, что у него включается сознательная часть личности. Все, что нужно человеку — это прекратить разговор для того, чтобы просто подумать над ситуацией.

— И чем длительнее будет пауза, тем будет лучше, — подсказывает Татьяна Метелёва. — Скажите себе, что за полчаса или час мир не перевернется, зато вы успеете позвонить в банк и выяснить, что на самом деле происходит с вашими счетами.

Фото: Global Look Press/Noel Hendrickson

Специалисты уверены: человека должна защищать внутренняя установка на то, что нельзя доверять незнакомцам , тем более, если общение с ними сводится всего лишь к телефонной беседе или диалогу в мессенджере. Этому надо учиться не только с детства, но и в любом возрасте.

— Мы же говорим детям о том, что нельзя уходить с незнакомцами, брать у них угощение. И повторяем это не один раз, а многократно, чтобы ребенок запомнил и затвердил на всю жизнь, какие вещи нельзя делать ни в коем случае. Взрослым людям тоже не помешает постоянно прислушиваться к таким предупреждениям, не отгораживаясь от разумных советов, — рассуждает психотерапевт.

Клинический психолог также рекомендует работать над своим мировоззрением, если оно основано на желании получить жизненные блага быстро, легко и бесплатно. В головном мозге не существует «кнопки», которую можно нажать, чтобы в нужный момент начать анализировать ситуацию. Поэтому работа, связанная с обращением к своей внутренней системе ценностей, будет долгосрочной. Необходимо понять, что незнакомые люди никак не заинтересованы в нашем мгновенном или быстром обогащении. И если человеку предлагают, что называется, заработать на пустом месте, то вывод один — это обман.

— Поразмышляйте о том, кому, кроме родных и близких надо, чтобы мы внезапно разбогатели? Обещают льготы по оплате коммунальных услуг? Сообщают о выигрыше в лотерею, в которой вы даже не участвовали? Предлагают бесплатные поездки на отдых? А на самом деле такой хотят ввести вас в заблуждение, получить ваши деньги или личную информацию, которую будут использовать вам во вред, — предостерегает Михаил Барышев.

Элементарные правила безопасности помогут вовремя «очнуться» и не попасть под влияние мошенников.