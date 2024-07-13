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Черные кабели: как работает в России связь для СБУ и мошенников

Через сим-бокс в Вологде проходили тысячи фишинговых звонков с Украины
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Вологодской области полиция ликвидировала подпольную АТС, позволявшую преступникам незаконно использовать российский номерной фонд, в том числе совершать фишинговые звонки. Под следствием оказался торговый представитель сотового оператора из Вологды — за вознаграждение он оформил на несуществующие паспорта сотни SIM-карт, впоследствии использовавшихся в SIM-боксах. Что это такое и чем опасны для россиян — в материале «Известий».

Соединение установлено

Дилер сотового оператора был изобличен оперативниками регионального подразделения по борьбе с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий. Ради выполнения плана по продажам он регистрировал SIM-карты на вымышленные паспортные данные. Таким образом ежемесячно он вводил в эксплуатацию по 200 карт.

Паспорт
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Злоумышленник активировал SIM-карты, а затем через интернет продавал их третьим лицам. По предварительным подсчетам, доходы от интернет-продаж могли достигать 100 тыс. рублей в месяц. В дальнейшем эти абонентские номера использовались аферистами для совершения дистанционных мошенничеств. Таким образом, неправомерные действия фигуранта причинили вред деловой репутации сотового оператора», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Во время обыска по месту проживания подозреваемого были изъяты мобильные телефоны и специальное оборудование — модули SIM-боксов, а также порядка 6 тыс. карт различных мобильных операторов, в том числе незарегистрированных. Дело расследуется по статье о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру (КИИ) РФ с использованием компьютерных программ.

Подразделения УБК МВД с момента своего основания ведут борьбу с «SIM-боксерами» — выявлены сотни подпольных АТС-мошенников. Кроме того, ими как пособниками украинских мошенников и сотрудников СБУ, занимаются оперативники ФСБ России. В июне спецслужба разоблачила целую «ферму» с тысячами SIM-карт в Хабаровске. Преступники использовали российский номерной фонд для регистрации фейковых аккаунтов в соцсетях, с которых сообщали о минировании учебных заведений в Брянской области и совершали фишинговые звонки. Изъято 65 SIM-боксов с 2 тыс. SIM-карт.

Что такое SIM-бокс

SIM-бокс, или SIM-банк — это устройство, позволяющее агрегировать в одном корпусе десятки SIM-карт и удаленно управлять ими через интернет, объяснил «Известиям» заместитель директора центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско.

Симка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Сценариев их использования довольно много, изначально данная технология использовалась в бизнесе. Например, для организации внешней связи для офисов, call-центров и SMS-рассылок. SIM-бокс может одновременно работать с десятками SIM-карт, причем как параллельно, так и в режиме произвольного или запрограммированного выбора. Также у SIM-боксов высокая отказоустойчивость (если будет заблокирована SIM-карта, SIM-бокс переключит ее на другую); и главное — отсутствие территориальной привязки.

Один из ключевых плюсов такой организации связи — возможность осуществлять международные звонки, которые для адресата будут выглядеть как местные.

— Таким образом, call-центр, находящийся на территории одной страны, может обслуживать абонентов в десятках других стран (в которых установлены сим-боксы) без затрат на международную связь. Разумеется, этим преимуществом пользуются и телефонные мошенники. Не секрет, что подавляющее количество подобных звонков осуществляется не из России, а с территории одного из сопредельных государств, — отметил Вураско.

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SIM-карты для устройства приобретаются разными путями, в зависимости от намерений и статуса оператора SIM-бокса.

— Если речь идет о легальном бизнесе, то организация просто оформляет на себя необходимое количество SIM-карт. Криминальные структуры незаконным способом приобретают уже активированные SIM-карты. Чаще всего они их покупают у сотрудников салонов связи или иных лиц, причастным к телекому, которые имеют доступ к SIM-картам и могут их активировать нелегальным путем, — объясняет эксперт.

Симка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По мнению Вураско, вологодскому «SIM-боксеру» даже не нужно было специально подыскивать клиентуру.

— Как правило, злоумышленники попросту размещают предложения о нелегальной продаже SIM-карт на нескольких профильных площадках в даркнете и Telegram.

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Им не больно

Контроль за оборотом SIM-карт постоянно усиливается, но фактов злоупотребления меньше не становится. Во всяком случае, интенсивность фишинговых звонков с российских номеров не спадает. Доходы криминального рынка связи сулят безбедную жизнь при минимальных затратах, а риски на случай разоблачения выглядят пока не слишком пугающими. По данным Агентства правовой информации, в 2023 году по ст. 274.1 УК РФ было осуждено 79 человек, лишь два из них получили реальные сроки, 65 преступников приговорены к условному наказанию.

К объектам критической информационной инфраструктуры относятся информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления субъектов КИИ; сети электросвязи, используемые для организации взаимодействия таких объектов.

Решетка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Речь об инфраструктуре, задействованной в важнейших отраслях жизни страны — в сфере здравоохранения, науки, транспорта, энергетики, государственной регистрации, банковской сфере и иных сферах финансового рынка, оборонной, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности и предпринимательства, — объясняет юрист Владимир Ковалев, основатель юридической фирмы «Ковалев и партнеры».

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Сим-сим, закройся

За продажу SIM-карт без договора или с использованием недостоверных сведений предусмотрена административная ответственность.

— С 1 марта 2023 года введена ст. 13.29 КоАП РФ, предусматривающая ответственность за неисполнение установленных законодательством РФ в области связи требований к заключению договоров об оказании услуг связи, несоблюдение порядка проверки достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента либо оказание услуг связи в случае отсутствия в федеральной государственной Единой системе идентификации и аутентификации сведений (ЕСИА), внесение которых является обязательным, — напоминает Ковалев.

Договор
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Также ответственность предусмотрена за заключение оператором связи посредством интернета договора, не предусмотренного российским законодательством. Hарушения в зависимости от конкретных действий и статуса нарушителя (физическое, должностное или юридическое лицо) наказываются штрафом от 30 тыс. до 2 млн рублей.

— Для борьбы с преступным использованием SIM-карт необходимы комплексная система идентификации абонентов, которая будет фиксировать как устройства, так и реальные данные самого пользователя, а также невозможность проводить договоры аккаунтов на новый телефон посредством дистанционного управления. Это позволит отслеживать подозрительную активность и предотвращать преступления, — резюмирует юрист.

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