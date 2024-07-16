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Специалисты завершили расшифровку черных ящиков упавшего в Подмосковье SSJ-100

ТАСС: расшифровка черных ящиков упавшего SSJ-100 завершена
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Фото: mak-iac.org
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Специальная комиссия завершила расшифровку черных ящиков самолета Sukhoi Superjet-100 «Газпром авиа», который потерпел крушение в районе подмосковной Коломны. Об этом во вторник, 16 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Расшифровка черных ящиков завершена», — сказал собеседник агентства.

Других подробностей не приводится.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) приступил к расшифровке и анализу черных ящиков накануне. Информация с поврежденных бортовых регистраторов была предварительно скопирована с целью исключить риск ее утраты.

Летная негодность: что могло стать причиной катастрофы SSJ-100 в Подмосковье
Самолет провел в воздухе всего несколько минут, после чего экипаж перестал выходить на связь

Ранее во вторник источник «Известий» рассказал, что предварительная версия крушения SSJ-100 в Подмосковье связана с неправильной установкой датчиков угла атаки во время техобслуживания самолета, что привело к несвоевременной активации системы защиты от сваливания. После катастрофы в разработавшем Superjet ПАО «Яковлев» указали на необходимость строгого соблюдения руководства по замене этих датчиков.

Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 произошло 12 июля в деревне Апраксино Коломенского района Московской области. На борту воздушного судна находилось только три члена экипажа, они погибли.

Лайнер принадлежал компании «Газпром авиа» и был выпущен в 2014 году. Борт вылетел с завода в Луховицах после ремонта и направлялся в аэропорт Внуково. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

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