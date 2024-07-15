МАК подтвердил начало расшифровки черных ящиков упавшего в Подмосковье SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) приступил к расшифровке и анализу черных ящиков рухнувшего под Коломной в Подмосковье самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщается на сайте ведомства.

«На базе лаборатории <...> МАК специалисты комитета приступили к расшифровке и анализу информации, скопированной с обнаруженных на месте авиационного происшествия самолета RRJ-95LR-100 бортовых регистраторов», — говорится в сообщении.

В МАК напомнили, что обнаруженные 13 июля регистраторы получили значительные механические повреждения из-за температурного воздействия. Это потребовало предварительной подготовки модулей памяти к исследованию, чтобы исключить риск утраты информации. Полетная информация была успешно скопирована для расшифровки и изучения.

В комитете проинформировали, что сейчас специалисты не имеют права разглашать информацию о ходе расследования до его завершения. На данном этапе говорить о его сроках и итогах преждевременно, отметили в МАК.

Ранее в понедельник в СМИ сообщалось, что эксперты МАК начали расшифровку черных ящиков рухнувшего под Коломной самолета SSJ-100. Согласно этой информации, запись речевого и параметрического самописцев длится чуть более четырех минут, поэтому предполагается, что на расшифровку понадобится несколько часов.

Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 произошло 12 июля в деревне Апраксино Коломенского района Московской области. На борту воздушного судна пассажиров не было, там находилось три члена экипажа. Они погибли. Лайнер принадлежал компании «Газпром авиа» и был выпущен в 2014 году. Борт вылетел с завода в Луховицах после ремонта и направлялся в аэропорт Внуково.

В качестве основной версии крушения рассматривается отказ обоих двигателей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ).