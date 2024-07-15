СМИ узнали о начале расшифровки черных ящиков разбившегося под Коломной SSJ-100
Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) начали расшифровку черных ящиков рухнувшего под Коломной в Подмосковье самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом 15 июля сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Как указано, запись речевого и параметрического самописцев длится чуть более четырех минут. Предположительно, понадобится несколько часов для ее расшифровки.
Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 произошло 12 июля в деревне Апраксино Коломенского района Московской области. На борту воздушного судна пассажиров не было, там находилось три члена экипажа. Они погибли. Лайнер принадлежал компании «Газпром авиа» и был выпущен в 2014 году. Борт вылетел с завода в Луховицах после ремонта и направлялся в аэропорт Внуково.
В качестве основной версии крушения рассматривается отказ обоих двигателей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ).