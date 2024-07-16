В оргкомитете Игр дружбы сообщили о консультациях по новым датам соревнований
Организаторы Всемирных игр дружбы ведут консультации о назначении новых дат проведения соревнований. Об этом 16 июля сообщили в пресс-службе оргкомитета.
«Оргкомитет Всемирных игр дружбы продолжает активную подготовку к проведению турнира. В настоящий момент в связи с предложением Международной ассоциации дружбы о переносе Игр на другие даты ведутся консультации со всеми заинтересованными сторонами о новых сроках проведения турнира», — сказали в пресс-службе ТАСС.
Там добавили, что официально сообщат о новых датах Игр, когда решение будет принято.
Ранее в этот день президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов заявил, что Игры дружбы перенесены с 2024 на 2025 год, но потом объяснил, что опирался в этих словах на открытые источники, а официальной информации на эту тему у него нет.
Президент России Владимир Путин 19 апреля подписал указ о проведении Всемирных игр дружбы. Согласно этому документу, Международная ассоциация дружбы (IFA) будет решать вопросы в сфере взаимодействия с международными федерациями.
Проведение Всемирных игр дружбы было запланировано в Москве и Екатеринбурге 15–29 сентября 2024 года. Талисманом соревнований выбрали Тигра.