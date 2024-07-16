Расстрел «Азовом» российского военного. Детали

В России намерены расследовать обстоятельства расстрела российского военнослужащего боевиками «Азова» (запрещенная в РФ террористическая организация). Видео с убийством безоружного бойца было размещено в Сети украинскими националистами 15 июля. «Известия» рассказывают детали случившегося.

Что известно о расстреле военного ВС РФ

• Момент убийства был заснят на камеру, установленную на шлеме одного из боевиков. Идя по окопу, он обнаружил раненого российского военного, сидящего в траншее, и открыл по нему огонь, выкрикивая ругательства в его адрес. В завершение азовец сделал несколько контрольных выстрелов.

• В дальнейшем видео с расстрелом было размещено в Telegram-канале «Азова» и сопровождалось подписью «Зачистка российских позиций и уничтожение вражеской пехоты».

• Незадолго до этого о зверствах ВСУ написала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на врача из Германии Каспара Гроссе, участвовавшего в боевых действиях на стороне Киева. Он рассказал, что видел, как один из солдат выстрелил в россиянина, который просил о медицинской помощи. По его словам, расстрел безоружного раненого российского солдата — одно из нескольких убийств.

В России отреагировали на видео «Азова»

• Посол МИД России по особым поручениям по преступлениям Киева Родион Мирошник заявил, что видео расстрела стало демонстрацией безнаказанности и «международной крыши», обещанной западниками нацистам. Он подчеркивал, что под прикрытием Запада Киев демонстративно игнорирует нормы международного гуманитарного права.

• Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя видео, назвал боевиков «Азова» фашистами, которых «нужно уничтожать». Отвечая на вопрос журналистов, собирается ли судебная база по подобным преступлениям, Песков пояснил, что ее собирают не первый год.

• Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, в свою очередь, указал, что действия боевиков противоречат всем правилам ведения боевых действий, в данном случае — нарушают Женевские конвенции.

• Прежде, после выхода публикации NYT, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен в комментарии «Известиям» заявил, что действия украинских боевиков похожи на поступки нацистов во времена Великой Отечественной войны (ВОВ). Он добавил, что подобные зверства происходят очень давно, однако только сейчас стали попадать в западные СМИ.

Происшествие будет расследовано

• В Следственном комитете (СК) России заявили, что установят обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступления.

• Расследованием также займутся в ООН. Официальный представитель ООН по правам человека Элизабет Троссел на запрос «Известий» ответила, что организации известно о видеозаписи и статье в New York Times, в которой утверждается об убийствах сдавшихся российских военнослужащих.

• В МИД РФ ранее также сообщили, что проверят данные NYT об убийстве российского военнопленного. В министерстве подчеркнули, что в случае подтверждения информации случившееся будет признано военным преступлением.