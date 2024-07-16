В МИДе расстрел российского бойца «Азовом» назвали демонстрацией безнаказанности

Видео расстрела российского военнослужащего боевиками украинской группировки «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) стало демонстрацией безнаказанности и «международной крыши», обещанной западниками нацистам. Об этом заявил 16 июля посол МИД России по особым поручениям по преступлениям Киева Родион Мирошник.

«Добивать раненых и безоружных — это практики живодеров, игнорирующих всяческие человеческие и международные гуманитарные нормы, а показывать эти «подвиги» окружающим — это демонстрация ощущения собственной безнаказанности и «международной крыши», обещанной западниками нацистам», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Он подчеркнул, что под прикрытием Запада Киев демонстративно игнорирует нормы международного гуманитарного права. Посол добавил, что Москва будет добиваться проведения международного расследования всех совершенных нацистами преступлений и привлечения к ответственности и исполнителей, и тех, кто ими управляет.

«Это важно для всего не потерявшего человеческие ориентиры человечества. Они должны получить и международную оценку и понести наказание. Другого варианта для них не будет!» — заключил посол.

Ранее, 15 июля, «Азов» распространил в Сети видео, на котором боевики группировки расстреливают в упор безоружного российского военнослужащего.

После этого военный эксперт, политолог Вадим Мингалев заявил «Известиям», что группировка не отличается от фашистской организации и нарушает Женевские конвенции. Следственный комитет (СК) РФ заявил, что расследует обстоятельства расстрела, видео которого выложили в Сеть боевики «Азова».

Ранее, 6 июля, газета The New York Times сообщила о расстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) просившего о помощи российского военнопленного. Отмечается, что боец ВС России просил о медицинской помощи на смеси ломаного английского и русского. Затем один из украинских боевиков подошел к нему и выстрелил в торс, после чего тот упал. Через какое-то время пришел еще один военный ВСУ и произвел выстрел российскому солдату в голову.

Подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен в беседе с «Известиями», комментируя данные газеты NYT о расстреле ВСУ российского военнопленного, подчеркнул, что действия ВСУ — это ужасно, они похожи на поступки нацистов во времена Великой Отечественной войны (ВОВ). Он также заявил, что зверства ВСУ происходят очень давно, однако только сейчас они стали попадать в западные СМИ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.