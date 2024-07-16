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СК проверит видео с расстрелом «азовцами» военного ВС России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Следственный комитет (СК) РФ расследует обстоятельства расстрела российского военнослужащего, видео которого выложили в Сеть боевики «Азова» (запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом 16 июля сообщается в Telegram-канале ведомства.

Соответствующие кадры «Азов» опубликовал в социальных сетях накануне. На них можно увидеть, что боевики в упор расстреляли безоружного российского военного.

«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений», — говорится в сообщении.

Также будет расследоваться факт ранения мирного жителя Шахтерского района Донецкой Народной Республики (ДНР) в результате детонации взрывоопасного предмета украинских боевиков, уточнили в СК.

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Накануне военный эксперт, политолог Вадим Мингалев в комментарии «Известиям» на тему расстрела российского военнослужащего отметил, что запрещенная в РФ террористическая группировка «Азов» ничем не отличается от фашистской организации. Он обратил внимание на то, что эта группировка не соблюдает правила ведения боевых действий и нарушает Женевские конвенции.

Ранее, 6 июля, газета The New York Times сообщила о расстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) просившего о помощи российского военнопленного. В МИД РФ сообщили, что проверят эти данные. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что в случае подтверждения информации случившееся будет признано военным преступлением.

После этого сообщалось, что СК займется расследованием убийства ВСУ безоружного российского пленного. В свою очередь, официальный представитель МИДа Мария Захарова отметила, что ведомство неоднократно представляло доклады о нарушении прав человека, такие же документы распространялись и в Совете Безопасности ООН, но американские СМИ делали всё, чтобы не замечать эту информацию.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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