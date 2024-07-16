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В ООН начали проверку данных о расстреле «Азовом» российского военного

ООН: ведется проверка данных об убийствах военнопленных РФ украинскими боевиками
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Thomas Trutschel
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Управление ООН по правам человека проводит расследование по факту убийства российского пленного боевиками запрещенной в РФ террористической организации «Азов». Об этом 16 июля «Известиям» сообщила официальный представитель управления Элизабет Троссел.

Она уточнила, что организации известно о видеозаписи расстрела российского военнослужащего, опубликованной батальоном «Азов» на своем YouTube-канале 15 июля, и о статье в газете The New York Times от 6 июля, в которой также утверждается об убийствах сдавшихся российских военнослужащих.

«Управление ООН по правам человека расследует оба инцидента в соответствии со своей стандартной методологией мониторинга соблюдения прав человека», — добавила пресс-секретарь.

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До этого, 7 июля, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что казнившие военнопленного россиянина боевики должны понести строгое наказание. Она обратилась к украинскому коллеге Дмитрию Лубенцу с призывом провести проверку данного факта и сообщить ей о результатах.

Днем ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на медика международного добровольческого отряда на Украине Каспара Гроссе сообщила, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) убили россиянина, просившего о медпомощи на смеси ломаного английского и русского. Как отмечалось, были и другие подобные инциденты.

В тот же день официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова отметила, что западные СМИ делают вид, что совершенно не знали о зверствах ВСУ против мирных жителей Донбасса и российских военных, хотя РФ неоднократно предоставляла соответствующие доказательства. Посол по особым поручениям МИДа по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, в свою очередь, добавил, что в случае подтверждения информации из СМИ расследованием убийства займется СК РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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