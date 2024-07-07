Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ), застрелившие российского пленного, должны понести строгое наказание. Об этом 7 июля заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Она напомнила, что в СМИ тиражируется информация об убийстве военными ВСУ российского военнопленного.

«Считаю, что это является грубейшим нарушением норм международного права и виновные должны понести строгое наказание», — подчеркнула Москалькова в своем Telegram-канале.

Она обратилась к украинскому коллеге Дмитрию Лубенцу с призывом провести проверку данного факта и сообщить ей о результатах.

Ранее, 6 июля, газета The New York Times со ссылкой на медика международного добровольческого отряда на Украине Каспара Гроссе сообщила, что боевики ВСУ убили россиянина, просившего о медпомощи на смеси ломаного английского и русского. Один из украинских боевиков подошел к нему и выстрелил в торс, после чего тот упал. Второй боевик выстрелил российскому солдату в голову.

Как отмечает Гроссе, были и другие подобные инциденты.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что западные СМИ делают вид, что совершенно не знали о зверствах ВСУ против мирных жителей Донбасса и российских военных, хотя РФ неоднократно предоставляла соответствующие доказательства. Дипломат напомнила, что МИД РФ неоднократно представлял доклады о нарушении прав человека, такие же документы распространялись и в Совете Безопасности ООН.

В МИД РФ сообщили, что проверят данные NYT об убийстве боевиком ВСУ российского военнопленного. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что в случае подтверждения информации случившееся будет признано военным преступлением.

На следующий день стало известно, что Следственный комитет (СК) РФ займется расследованием убийства.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.