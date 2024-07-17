«Россия и КНР изучают возможность сотрудничества по карте «Мир»

Более 50 стран и международных организаций уже присоединились к мирному плану Китая и Бразилии по урегулированию конфликта на Украине или изучают такую возможность, заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. Пекин поддерживает своевременный созыв международной конференции, признанной Россией и Украиной с равноправным участием сторон и справедливым обсуждением всех мирных планов, добавил он. Китай также надеется на международную поддержку в тайваньском вопросе, включая российскую сторону. По словам посла, сотрудничество с РФ, в том числе двусторонняя торговля, продолжает развиваться хорошими темпами в 2024 году. О перспективах использования карты «Мир», российско-китайском сотрудничестве по линии БРИКС и способах решения украинского кризиса — в эксклюзивном интервью дипломата «Известиям».

«Финансовые учреждения Китая и России изучают возможность сотрудничества по платежной системе «Мир»

— По итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином во время государственного визита в вашу страну в мае президент РФ Владимир Путин заявил, что решить проблему с расчетами между нашими государствами возможно. Достигли ли стороны договоренности по этому вопросу?

— Китайско-российское финансовое сотрудничество — это важная составляющая часть и надежная гарантия делового сотрудничества между двумя странами. В последние годы доля расчетов в национальных валютах в двусторонней торговле значительно увеличилась, и финансовые учреждения обеих стран вместе работают над торговыми расчетами, управлением активами, страхованием и другими рыночными потребностями двух стран. Насчет проблем с платежами из-за санкций со стороны третьих стран, финансовые учреждения КНР и РФ будут продолжать укреплять контакты. Уверены, что стороны смогут найти практическое решение этого вопроса.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь на церемонии подписания совместных документов в Доме народных собраний в Пекине Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Планируется ли увеличить долю взаимных расчетов с Россией в нацвалютах до 100%?

— В последние годы под стратегическим руководством глав государств Китая и России двустороннее торгово-экономическое сотрудничество преодолело различные внешние шоки, масштабы торговли продолжают расширяться, а ее структура — оптимизироваться. В 2024 году сохраняются хорошие темпы развития. С января по май объем двусторонней торговли вырос на 2,9%, по сравнению с тем же периодом в 2023 году, достигнув $96,5 млрд.

Согласно российской статистике, большая часть торговли осуществляется в национальных валютах Китая и России. Две страны будут и дальше совершенствовать финансовую инфраструктуру и налаживать каналы расчетов между субъектами предпринимательской деятельности. Мы поощряем расчеты в национальных валютах, но не исключаем и другие валюты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— В связи с антироссийскими санкциями за границей не принимают карты Mastercard и Visa, выпущенные в РФ. Планирует ли Китай принимать карту российской платежной системы «Мир»? Рассматривается ли введение других способов оплаты для россиян в Китае?

— В настоящее время соответствующие финансовые учреждения Китая и России изучают возможность сотрудничества по платежной системе «Мир». С января по май этого года в Китай приехали более 12 млн иностранных туристов. Для привлечения путешественников из-за границы Китай продолжает улучшать условия передвижения , в том числе выпускает «Заключения о дальнейшей оптимизации платежных услуг для повышения удобства оплаты», позволяет привязывать зарубежные банковские карты к китайским платежным платформам, а также использовать всё больше зарубежных электронных кошельков, в том числе российскими туристами.

Фото: РИА Новости/Игорь Егоров

— Говоря о туризме, как развивается эта сфера в наших отношениях?

— По российской статистике, между Китаем и Россией выполняется 162 рейса в неделю. Только из Москвы еженедельно вылетают 156 прямых рейсов в девять городов Китая, включая Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Чэнду и Санья. Кроме того, прямое авиасообщение с Китаем запустили в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Иркутске и Новосибирске , что создало благоприятные условия для взаимных поездок наших граждан, содействия обменам и сотрудничеству и укрепления социальной базы китайско-российских отношений. Всё это также в значительной степени стимулирует сотрудничество между двумя странами в области туризма.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Свыше 50 стран и организаций уже присоединились к консенсусу или изучают такую возможность»

— В мае Китай и Бразилия опубликовали «Консенсус по политическому решению украинского кризиса». Пекин и Бразилиа также предложили созвать международную конференцию в подходящее время с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех вариантов мира. Ведутся ли переговоры о созыве конференции и сколько стран сейчас поддерживают китайско-бразильский мирный план?

— Кризис на Украине продолжается уже третий год, и остается угроза дальнейшей эскалации. Международное сообщество в целом считает, что сейчас самое необходимое — остудить напряженность и согласовать условия для прекращения огня и остановки войны.

По украинскому вопросу Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции и активно продвигал мирные переговоры. Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул четыре принципа, призвал к совместным усилиям в четырех областях и поделился тремя наблюдениями, которые раскрывают фундаментальный подход Китая к политическому урегулированию украинского кризиса (в частности, Китай будет и впредь углублять диалог со всеми сторонами, консолидировать консенсус, укреплять доверие для ослабления напряженности и возобновления переговоров. — «Известия»).

Солдат ВСУ Фото: REUTERS/Alina Smutko

23 мая Китай и Бразилия достигли важного консенсуса из шести пунктов для содействия политическому решению украинского кризиса и призыва к разрядке напряженности. На сегодняшний день более 100 стран и международных организаций по-разному, но в целом положительно отреагировали на предлагаемый консенсус, а свыше 50 уже присоединились к консенсусу или изучают такую возможность. Это показывает, что документ отражает общую заинтересованность и готовность большого числа членов международного сообщества способствовать политическому урегулированию украинского кризиса.

Китай искренне приветствует поддержку большего числа стран и присоединение к консенсусу, а также поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной с равноправным участием сторон и справедливым обсуждением всех мирных планов. Китай готов и дальше продолжать играть свою уникальную роль, вкладывая силы и мудрость для содействия политическому урегулированию.

«Китай будет поддерживать Россию в выполнении своих обязанностей в год председательства»

— С 2024 года к БРИКС официально присоединились Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ. Планируется ли обсудить расширение БРИКС на предстоящем саммите в Казани?

— Расширение БРИКС открыло новую эру для укрепления позиций стран Глобального Юга, а влияние, привлекательность и вдохновляющая сила БРИКС продолжают расти. На встрече глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде в июне 2024 года все стороны высоко оценили важную роль объединения и значение его расширения. Участники встречи считают, что присоединение к БРИКС большего числа стран ускорит многополяризацию в мире и содействует развитию миропорядка в более справедливом и разумном направлении. Стороны выступили в поддержку создания категории стран-партнеров.

Совещание министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде, 11 июня 2024 г. Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

На фоне борьбы между двумя силами, одна из которых продвигает многополярность, а другая поддерживает гегемонию, Китай и Россия должны стать парой «локомотивов» для превращения БРИКС в механизм многостороннего сотрудничества нового типа, основанный на развивающихся рынках и ориентированный на весь мир.

Китай поддерживает принцип открытости к сотрудничеству внутри объединения и создание семьи БРИКС. Китай также будет поддерживать Россию в выполнении своих обязанностей в год председательства и содействовать достижению значительных результатов на саммите в Казани.

«Как всеобъемлющий стратегический партнер в новую эпоху Россия всегда оказывала решительную поддержку Китаю»

— После вступления в должность главы администрации Тайваня Лай Циндэ усилилась напряженность между Пекином и Тайбэем. Известно, что РФ признает принцип единого Китая. Рассчитывает ли китайская сторона на поддержку Москвы в случае эскалации конфликта и на какую именно?

— Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая. В мире существует только один Китай. Правительство КНР считается единственным законным правительством, представляющим весь Китай. Тайвань — это неотъемлемая часть территории Китая. Это консенсус, повсеместно принятый в международном сообществе и общепризнанная норма международных отношений. Изменение положения дел внутри Тайваня не повлияет на тот факт, что в мире существует только один Китай и Тайвань остается его частью, а также не изменит приверженность международного сообщества принципу единого Китая.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Как всеобъемлющий стратегический партнер в новую эпоху, Россия всегда оказывала решительную поддержку Китаю по вопросам, затрагивающим суверенитет, безопасность, территориальную целостность, развитие и другие ключевые интересы страны. Россия обещает соблюдать принцип одного Китая, признает Тайвань неотъемлемой частью КНР, выступает против любой формы «независимости Тайваня», твердо поддерживает меры Китая по защите суверенитета и территориальной целостности, а также по воссоединению страны, что заслуживает высокой оценки китайской стороны.