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В Палестине сообщили о 13 погибших после удара ЦАХАЛ по югу сектора Газа
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В Палестине сообщили о 13 погибших после удара ЦАХАЛ по югу сектора Газа

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Фото: TASS/AP/Jehad Alshrafi
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Израильские военные нанесли удар по району Аль-Маваси города Хан-Юнис на юге сектора Газа, в результате которого погибли 13 человек и получили ранения более 26 жителей. Об этом 16 июля сообщило министерство здравоохранения Палестины.

«Жертвами ужасающей израильской оккупационной резни против перемещенных лиц возле станции Аль-Аттар в Аль-Маваси Хан-Юниса стали 13 погибших и более 26 раненых», — указано в Telegram-канале ведомства.

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До этого, 13 июля, министерство здравоохранения анклава сообщило, что число погибших после удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по провинции Хан-Юнис на юге сектора Газа превысило 70 человек. По данным телеканала Al Jazeera, в районе, по которому был нанесен удар, находились беженцы из других частей анклава. При этом, по словам местных жителей, израильские силы изначально обозначили эту зону как так называемую безопасную территорию.

6 июля ЦАХАЛ атаковала школу в центре сектора Газа, из-за чего погибли 16 человек, примерно 50 пострадали. В минобороны Турции в тот же день обвинили Израиль в попытке сорвать переговоры о прекращении огня в анклаве, нанеся этот удар.

После, 10 июля, министр обороны Израиля Йоав Галант назвал условие, при выполнении которого ЦАХАЛ уйдет с территорий вдоль всей границы сектора Газа и Египта, известных как Филадельфийский коридор. По его словам, нужно, чтобы там прекратилась контрабанда оружия для членов радикального палестинского движения ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре прошлого года. Тогда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Тель-Авив начал наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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