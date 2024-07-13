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Число погибших после удара ЦАХАЛ по Хан-Юнису в Газе превысило 70 человек

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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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Число погибших после удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по провинции Хан-Юнис в юге сектора Газа превысило 70 человек. Об этом 13 июля министерство здравоохранения анклава.

«Число погибших при совершенном оккупацией (Израилем. — Ред.) ужасном массовом убийстве граждан и перемещенных лиц в районе Аль-Маваси в провинции Хан-Юнис составило более 71, пострадали 289», — говорится в заявлении, которое приводит телеканал Al Jazeera.

По данным телеканала, в районе, по которому был нанесен удар, находились беженцы из других частей анклава. При этом, по словам местных жителей, израильские силы изначально обозначили эту зону как так называемую «безопасную» территорию.

Свидетели сообщили, что прибывшие на место после удара спасатели и медицинские бригады также подверглись атаке. Так, телеканал добавил, что во время помощи раненым погиб полковник Мухаммад Усама Хамад, заместитель директора пожарно-спасательного департамента.

По данным Al Arabiya, в результате удара также погиб один из командиров военного крыла ХАМАС «Изз эд-Дин аль-Кассам» Рафиа Салама, а один из лидеров ХАМАС Мухаммад аль-Дейф был ранен.

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Однако планы у конфликтующих принципиально разные

10 июля министр обороны Израиля Йоав Галант назвал условие, при выполнении которого ЦАХАЛ уйдет с территорий вдоль всей границы сектора Газа и Египта, известных как Филадельфийский коридор. По его словам, нужно, чтобы там прекратилась контрабанда оружия для ХАМАС.

До этого, 3 июля, сообщалось, что еврейское государство получило через посредников замечания палестинского движения ХАМАС по договору о прекращении огня в Газе и освобождению заложников. В минобороны Израиля указали, что как никогда приблизились вместе с Палестиной к сделке о приостановлении боевых действий. Телеканал CNN в тот же день обратил внимание, что для перехода к следующей фазе диалога нужно согласие премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, поэтому пока нет гарантий, что стороны достигнут соглашения.

При этом 6 июля ЦАХАЛ атаковала школу в центре сектора Газа, из-за чего погибли 16 человек, примерно 50 пострадали. В минобороны Турции тогда обвинили Израиль в попытке сорвать переговоры о прекращении огня в анклаве, нанеся этот удар.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре прошлого года. Тогда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Тель-Авив начал наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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