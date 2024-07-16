Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин после поездки на Lada Aura похвалил автомобиль
Мир
Новый закон Финляндии о выдворении беженцев вступит в силу 22 июля
Армия
Силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над пятью регионами РФ
Мир
Депутат ЕП заявила о ненависти фон дер Ляйен к Европарламенту
Армия
ВС РФ сбили украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой
Мир
Посла Украины вызвали в МИД Индии после слов Зеленского о визите Моди в РФ
Политика
В Кремле анонсировали проведение прямой линии и пресс-конференции Путина зимой
Мир
В США указали на готовность Трампа к переговорам о мире с РФ и Украиной
Политика
Политолог предрек Украине печальные последствия от тандема Трампа и Вэнса
Политика
Песков назвал спекуляциями сообщения о возможном посредничестве Трампа по Украине
Экономика
Путин открыл последний участок трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург
Мир
Первый министр Уэльса объявил о намерении уйти в отставку из-за скандала
Политика
Шахматист Карякин и участник СВО Нимченко станут сенаторами от Крыма
Авто
Стоимость проезда по трассе М-11 с учетом нового участка составит от 3,2 тыс. рублей
Мир
В Палестине сообщили о 13 погибших после удара ЦАХАЛ по югу сектора Газа
Мир
Москалькова призвала мировое сообщество осудить обстрелы ВСУ Шебекино
Мир
Умер чемпион СССР по футболу 1982 года Вергеенко
Наука и техника
В России разработали уникальные имплантаты для замещения костной ткани

Суд оставил под домашним арестом главу отдела качества «Локалкитчен» Машкову

0
Фото: t.me/moscowcourts
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московский городской суд оставил без изменения меру пресечения в виде домашнего ареста для руководителя отдела качества компании «Локалкитчен» Елены Машковой, ее апелляционная жалоба была отклонена. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в Telegram-канале.

Она пробудет под домашним арестом до 15 августа.

Машковой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Кроме Машковой по делу 19 июня были задержаны руководитель компании — производителя фасоли ООО «Савон-К» Владимир Шин, повар «Савон-К» Карим Норматов и гендиректор «Локалкитчен» Антон Лозин. На следующий день суд избрал Норматову меру пресечения в виде ареста сроком до 15 августа, остальные фигуранты были отправлены под домашний арест.

Судебное заседание, на котором будет рассмотрена апелляционная жалоба на домашний арест Владимира Шина, назначено на 18 июля.

Чистые поруки: после вспышки ботулизма штрафы для бизнеса могут увеличить
Роспотребнадзор предлагает ужесточить наказание за неуведомление о начале предпринимательской деятельности

Также гендиректор «Локалкитчен», руководитель отдела качества этой же фирмы и глава предприятия — производителя фасоли «Савон-К» стали фигурантами дела, возбужденного по п. «б» ч. 2 ст. 322.1 («Организация незаконной миграции»), — задержанные оформили нелегальную регистрацию нескольким иностранным гражданам, чтобы оптимизировать бизнес.

Роспотребнадзор 15 июня начал расследование после случаев отравления и подозрения на ботулизм в Москве. Было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). После массового отравления деятельность «Кухни на районе» и производителя фасоли «Савон-К» приостановили.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024