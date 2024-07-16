Суд оставил под домашним арестом главу отдела качества «Локалкитчен» Машкову

Московский городской суд оставил без изменения меру пресечения в виде домашнего ареста для руководителя отдела качества компании «Локалкитчен» Елены Машковой, ее апелляционная жалоба была отклонена. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в Telegram-канале.

Она пробудет под домашним арестом до 15 августа.

Машковой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Кроме Машковой по делу 19 июня были задержаны руководитель компании — производителя фасоли ООО «Савон-К» Владимир Шин, повар «Савон-К» Карим Норматов и гендиректор «Локалкитчен» Антон Лозин. На следующий день суд избрал Норматову меру пресечения в виде ареста сроком до 15 августа, остальные фигуранты были отправлены под домашний арест.

Судебное заседание, на котором будет рассмотрена апелляционная жалоба на домашний арест Владимира Шина, назначено на 18 июля.

Также гендиректор «Локалкитчен», руководитель отдела качества этой же фирмы и глава предприятия — производителя фасоли «Савон-К» стали фигурантами дела, возбужденного по п. «б» ч. 2 ст. 322.1 («Организация незаконной миграции»), — задержанные оформили нелегальную регистрацию нескольким иностранным гражданам, чтобы оптимизировать бизнес.

Роспотребнадзор 15 июня начал расследование после случаев отравления и подозрения на ботулизм в Москве. Было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). После массового отравления деятельность «Кухни на районе» и производителя фасоли «Савон-К» приостановили.