Эксперт заявил о победе российского Су-35 в случае столкновения с F-16

Украина готовится к использованию американских истребителей F-16. Кто будет ими управлять, какое на них появится вооружение и что их ждет в случае встречи с российскими самолетами, выясняла программа «Совбез».

Нидерланды поставят на Украину 24 истребителя F-16, о чем сообщила палата представителей королевства. Первые самолеты прилетят до конца лета. Предполагается, что самолеты необходимы ВСУ для борьбы с российскими бомбардировщиками Су-34, с которых запускаются фугасные бомбы с модулем коррекции и планирования. Такие «умные бомбы» Су-34 может сбрасывать с расстояния примерно 70 км от цели. Это позволяет самолету не заходить в зону поражения систем ПВО.

Оставшиеся на вооружении самолеты ВСУ берегут. В основном они используют МиГ-29, который с кабрирования запускает французские управляемые бомбы Hammer. Это дает возможность забросить боеприпас как можно дальше и не подставлять истребитель под удар российских зенитных комплексов.

Истребители F-16, которые на Украине ждут со дня на день, могут осложнить жизнь российским летчикам. Это самый распространенный самолет в странах НАТО. За штурвалы вполне могут сесть иностранные военные, пока украинские пилоты проходят обучение. Одна из их групп находится на авиабазе Скридструп в Дании. К самостоятельным полетам на F-16 допустили несколько украинских пилотов, которые успешно прошли теоретический курс.

До конца этого года закончить обучение на F-16 в Дании смогут всего 20 летчиков. Об этом пишет газета Verdens Gang со ссылкой на министра обороны Троэльса Поульсена. После этого программа обучения будет свернута. Королевские ВВС, по словам чиновника, должны поддерживать свою боеготовность.

Еще 26 пилотов за два года обучат во Франции. Кроме того, 50 летчиков из Украины подготовят в Румынии. Однако качество такой подготовки, считают эксперты, будет крайне низким. Для того чтобы встать на крыло, необходимо пройти хотя бы пятилетний курс обучения.

«Это летчик, который способен совершать взлет-посадку, совершать какие-то простые полетные задания. Но для высококлассного летчика на самом деле необходимы десятилетия. 10 лет — это минимум становления первоклассного летчика с нуля, способного применять весь спектр средств, которые имеются на самолете», — рассказал военный штурман 1-го класса Александр Сечко.

Первые F-16 должны прилететь на Украину уже этим летом. Та же Дания обещала передать 19 самолетов, четыре из них до осени текущего года. Но учитывая то, что ни один летчик из Украины так и не прошел полную подготовку, управлять истребителями будет некому. В итоге, считают эксперты, за штурвалы F-16 сядут летчики из стран НАТО. Иностранцы уже принимают участие в конфликте в качестве наемников, инструкторов или операторов систем ПВО. Если истребитель собьют и обломки упадут на Украине, нельзя будет узнать, кто управлял самолетом.

F-16 — истребитель 4-го поколения. Это самый массовый самолет Запада. Всего было выпущено почти 5 тыс. боевых машин, а некоторые страны до сих пор продолжают сборку по лицензии. Высококлассных летчиков для F-16 в мире много, они прошли почти все современные вооруженные конфликты, участие в которых принимали США и блок НАТО, и поэтому имеют огромный боевой опыт.

«Своих штатных летчиков, которые стоят на военной службе в странах НАТО, не посадят только потому, что это означает начало прямого столкновения войск НАТО и Российской Федерации, то есть правительства этих стран не берут и не хотят брать на себя ответственность за этот шаг», — отметил Сечко.

К пилотированию американских истребителей могут привлечь отставных военных и летчиков из частных военных компаний. В США и Канаде есть такие, в чьих штатах числятся сертифицированные пилоты F-16. Кроме того, для обслуживания F-16 необходимы высококлассные технические специалисты, по стандартам НАТО 20 человек на самолет. Подготовить такое количество из состава ВСУ западные партнеры не успели.

Если пилотировать и обслуживать истребители будут приглашенные специалисты, то будет необходимо обеспечить их безопасность. На Украине сделать это невозможно, поэтому самолеты, вполне вероятно, будут базироваться в Польше и Румынии. Там их проще ремонтировать и поставлять им запчасти и керосин. Он отличается наличием присадок, разработанных для натовских самолетов.

«При пересечении государственной границы этих стран с Украиной необходимо их будет отслеживать и уничтожать. В первую очередь это делают ракеты «воздух-воздух» дальнего действия, которые имеются на самолетах МиГ-31, Су-35, они до 300 км имеют возможность поражать», — указал Сечко.

Предвестником скорого появления F-16 в небе над Украиной является возросшая активность ударов по российской территории высокоточным оружием. После одобрения со стороны Запада ВСУ чаще бьют американскими ракетами ATACMS. Это обычная тактика перед масштабной воздушной операцией. Ракетными ударами противник пытается уничтожить системы ПВО.

С другой стороны, в последнее время ВСУ практически не применяют британские крылатые ракеты Storm Shadow и французские SCALP. Скорее всего, противник накапливает боеприпасы, и это еще один признак скорого появления самолетов на Украине. По мнению Сечко, если данные ракеты были приспособлены на Су-24, то к F-16 они тоже подойдут.

НАТО обещает собрать в Европе 60 истребителей F-16 для Украины. Если за штурвалы сядут иностранцы, то из обещанных самолетов можно сформировать до пяти эскадрилий. Это серьезная ударная сила, особенно если F-16 понесут управляемые авиационные бомбы с дальностью полета около 70 км от точки запуска. Кроме того, Франция, которая снабжает ВСУ своими планирующими бомбами Hammer, обещает приспособить их к подвесным системам F-16.

Впрочем, для бомбардировок российских позиций летчикам F-16 придется рисковать и заходить в зону действия систем ПВО. Выйти победителем из схватки с комплексами С-300 или С-400 будет непросто. Теоретически российские зенитчики и натовские пилоты могут встретиться в реальном бою впервые со времен Вьетнамской войны.

Из ракет класса «воздух-воздух» у F-16 самая дальнобойная летит на 180 км, в то время как у российских перехватчиков МиГ-31 или истребителей Су-35 — на 300 км. Российские боевые машины смогут сбивать американские, даже не входя в зону ответного поражения.

«При равной подготовке летчиков выйдет победителем Су-35, потому что это более современный самолет, который позволяет обнаруживать противника на большем удалении, порядка 350 км, имеет ракеты «воздух-воздух», именно дальние ракеты с дальностью пуска под 300 км», — рассказал Сечко.

Но в арсенале F-16 есть джокер. Это крылатая ракета JASSM. Ее дальность составляет примерно 1000 км. Боеприпас предназначен для уничтожения замаскированных и хорошо укрепленных стратегических военных объектов. Пока США не анонсировали передачу ВСУ своих дальнобойных ракет, но это не значит, что они не появятся на Украине.