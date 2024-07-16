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В Кремле оценили сообщения о планах Саудовской Аравии продать долговые бумаги ЕС

Песков: планы ЕС конфисковать активы РФ влияют на судьбу других больших стран
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Фото: Global Look Press/dpa/Arne Immanuel Bänsch
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В Кремле ознакомились с данными о том, что Саудовская Аравия планирует распродать европейские долговые обязательства. Об этом 16 июля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы видели эту информацию. Мы говорили давным-давно, что абсолютно незаконные попытки ограбить РФ и тем или иным образом косвенно экспроприировать наши авуары, задержанные там, так или иначе приведут к огромному ущербу для международной финансовой системы», — заявил пресс-секретарь президента РФ журналистам.

Такие действия, как следствие, заставят задуматься многие другие «большие и богатые страны» о судьбе их собственных средств за рубежом, добавил Песков.

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Ранее, 15 июля, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков в беседе с «Известиями» заявил, что Саудовская Аравия может распродать долговые бумаги ЕС в ответ на конфискацию российских активов. По его мнению, это способно привести к резкому снижению курса европейской валюты. Эксперт указал на то, что подобные действия крайне негативно скажутся на экономике Евросоюза.

До этого, 9 июля, агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, писало, что страны G7 хотят присвоить почти $300 млрд, принадлежащих России. В ответ саудиты пригрозили избавиться от бумаг ЕС. По словам источников СМИ, неясно, действовала ли Саудовская Аравия из опасений, что конфискация средств создаст прецедент, который может быть использован против других стран в будущем или из солидарности с Россией.

Французская газета Le Monde 12 июня сообщила, что лидеры стран G7 достигли соглашения о выделении Украине $50 млрд за счет прибыли от замороженных российских активов до конца 2024 года. Однако 28 июня президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что в объединении не смогли прийти к единому решению по этому вопросу, и он надеется, что ЕС предоставит его «в ближайшие недели».

Запад усилил санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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