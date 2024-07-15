Экономист рассказал о последствиях для ЕС распродажи европейских ценных бумаг

Саудовская Аравия может распродать долговые бумаги Евросоюза (ЕС) в ответ на конфискацию российских активов. По мнению доцента кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максима Чиркова, это способно привести к резкому снижению курса европейской валюты. Об этом он сказал в беседе с «Известиями» 15 июля.

Ранее агенство Bloomberg, ссылаясь на источники, писало, что G7 хотят присвоить почти $300 млрд, принадлежащих России. Саудиты пригрозили в таком случае избавиться от бумаг ЕС.

«Эта ситуация абсолютно реальная. В случае конфискации российских активов продажа ценных бумаг будет единственным рациональным выходом для инвесторов и десятков, а может быть, и сотен стран, потому что западные ценные бумаги станут очень токсичными, то есть гарантии по ним будут восприниматься как нечто призрачное. Я думаю, что не только Саудовская Аравия продаст ценные бумаги, распродажа последует со стороны очень многих мировых центральных банков, со стороны финансовых структур, корпоративных инвесторов, со стороны частных держателей ценных бумаг, потому что в мире уже приходит осознание, что эта война санкций может непредсказуемо отразиться на имуществе держателей тех ценных бумаг, которые инвестируют в западные экономики», — сказал Чирков.

Эксперт указал на то, что подобные действий крайне негативно скажутся на экономике Евросоюза.

«Это резкое снижение курса евро, потому что востребованность евро в мире сильно упадет из-за таких действий. Любая валюта должна быть абсорбирована, она должна быть у кого-то. А если государственные фонды, коммерческие фонды и граждане начинают «скидывать» бумаги, номинированные в евро, то это, безусловно, приведет к резкому снижению курса европейской валюты», — заключил он.

24 июня главы МИД стран ЕС утвердили перечисление €1,4 млрд прибыли от российских замороженных активов в Европейский фонд мира, откуда они будут потрачены на военную помощь Украине. Деньги пойдут на боеприпасы, средства противовоздушной обороны и поддержку производства оружия для Киева.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 мая отмечала, что любое посягательство на замороженные активы Россия будет воспринимать как воровство, в более широком смысле — как экономическая эскалация и элемент гибридной войны. Она также указала, что Запад самостоятельно разрушает подобными действиями им же созданную международную валютно-финансовую систему, игнорируя законные права и интересы развивающихся стран.