Почти 50 автомобилей были сожжены в Лионе в День взятия Бастилии

Почти 50 автомобилей были сожжены в ходе празднования Дня взятия Бастилии 14 июля во французском Лионе, в беспорядках пострадали четверо полицейских. Об этом 15 июля сообщило издание Lion Mag

Оно обратило внимание, что автомобили подожгли, несмотря на большое количество правоохранителей, которые должны были обеспечить безопасность.

Больше всего пострадали муниципалитеты Виллербан, Во-ан-Велен и Сен-Прист.

Полицейские в ходе пресечения беспорядков арестовали четырех злоумышленников.

День взятия Бастилии французы отмечают 14 июля, это праздник, аналогичный Дню независимости в США, напоминает «Газета.Ru».

В марте 2023 года несколько полицейских машин подожгли на западе Франции близ коммуны Сен-Солин. Это произошло в ходе беспорядков выступающих против создания оросительных бассейнов для сельскохозяйственных нужд.