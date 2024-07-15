Эксперт предупредил о рисках для ФРГ при размещении ракет США на своей территории

Германия рискует стать заложницей российско-американского кризиса в случае размещения на своей территории дальнобойных ракет США. Об этом 14 июля заявил британский эксперт Александр Меркурис в ходе трансляции в YouTube.

По его мнению, ФРГ не получит ожидаемую от Вашингтона защиту в случае размещения американских ракет на своей территории.

«Я думаю наоборот, они будут менее защищены. Теперь Германия в серьезной степени рискует стать заложницей российско-американского кризиса», — сказал аналитик.

Меркурис предположил, что приняв решение о размещении ракет американского производства власти ФРГ полагают, что смогут удержать интересы США к Европе. Он уточнил, что Вашингтон уже сместил свои интересы на азиатский регион и Китай.

«Экономическая цена за союз с Соединенными Штатами постоянно растет, и Германии приходится всё больше сталкиваться с деиндустриализацией и многими другими проблемами. Ее собственные интересы в подавляющем большинстве заключались в стремлении к миру в Европе, что в конечном итоге означает мир с Россией. Потому это (союз с США. — Ред.) огромная ошибка Германии», — заключил эксперт.

Ранее, 13 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия располагает достаточным потенциалом для сдерживания американских дальнобойных ракет в случае их размещения в Европе. По его словам, пострадают от этого только европейские столицы.

При этом днем ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц поделился мнением, что размещение американского оружия на территории Германии не приведет к эскалации с Россией. По его словам, ракеты США в Европе будут работать как сдерживающий фактор, а не как разжигание вражды.

О том, что Вашингтон приступит к размещению дальнобойного оружия на территории Германии в 2026 году, Пентагон сообщил 10 июля. Речь идет о зенитных системах SM-6, крылатых ракетах Tomahawk и гиперзвуковом оружии.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос «Известий», отметил, что НАТО во главе с США действует с целью запугать Россию. Однако, по его словам, РФ давно готовилась к эскалации агрессии со стороны Запада и у нее найдется ответ на подобные выпады.