СМИ узнали об усилении безопасности Карла III перед выступлением в парламенте

Полиция Великобритании усилит меры безопасности перед церемонией открытия первой сессии нового парламента, на которой выступит король страны Карл III. Как отмечается газета The Standard в понедельник, 15 июля, поводом стало покушение на бывшего президента США Дональда Трампа.

Отмечается, что на крышах зданий вокруг Вестминстерского дворца будут размещены снайперы, а сотни правоохранителей, «в том числе в штатском», будут обеспечиваться порядок на ближайших улицах.

Церемония открытия парламента запланирована на 17 июля.

Ранее в этот день сообщалось, что британский монарх написал письмо кандидату в президенты США после покушения, его содержание не разглашается. Также новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил сожаление по поводу инцидента и пожелал Трампу скорейшего выздоровления.

Нападение на Дональда Трампа произошло 13 июля, выступление политика в штате Пенсильвания транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. Нападавший был ликвидирован. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления.

Трамп рассказал, что не собирается менять свои планы из-за случившейся на митинге стрельбы и планирует поехать на съезд Республиканской партии на следующей неделе. Также СМИ сообщали, что предвыборный штаб действующего американского президента Джо Байдена ищет новую стратегию кампании, приняв решение пока воздержаться от словесных нападок на его оппонента.

Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию. Президент также дал распоряжение Секретной службе принять необходимые меры для обеспечения безопасности Трампа.