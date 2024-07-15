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Профессор из США назвал обещания о членстве в НАТО смертным приговором Украине

Профессор Миршаймер: обещания США о интеграции в НАТО — смертный приговор Украине
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Фото: Global Look Press/Chris Kleponis
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Обещания о интеграции в НАТО, которые дают американские чиновники Киеву, станут смертным приговором для Украины. Об этом 14 июля заявил политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

Он напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен назвал вступление Украины в НАТО неизбежным. Эксперт предположил, что в таком случае союзники продолжат агрессию против России.

«Важно понимать, что когда люди вроде Энтони Блинкена и [американского президента] Джо Байдена говорят, что поддержат Украину и обеспечат ей процветание и членство в НАТО, этим они подписывают Украине смертный приговор», — высказался он в подкасте, опубликованном на YouTube-канале блогера и экс-военного США Дэниэла Дэвиса.

Также профессор считает, что единственным стимулом для Запада и Киева начать мирные переговоры до конца этого года станет провал украинской армии на фронте. Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, председательствующий в Евросоюзе и проводивший переговоры с лидерами Украины, России, Китая и США, является исключением среди западных политиков в своей приверженности к миру, утверждает Миршаймер

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До этого, 11 июля, Совет стран — участниц НАТО подтвердил, что альянс направит Украине приглашение о вступлении, когда союзники достигнут согласия и когда Киев выполнит необходимые условия. Днем ранее сообщалось, что страны объединения намерены продолжать поддержку Украины на ее пути к членству в Североатлантическом альянсе.

Также 10 июля генсек объединения Йенс Столтенберг отметил, что вопрос о том, когда Украина войдет в состав НАТО, является преждевременным. Однако он добавил, что альянс «приближает» Киев к членству.

При этом, как отмечал политолог Иван Мезюхо, НАТО не примет Украину в свои ряды, а все заявления о перспективах вступления страны в альянс делаются для «успокоения» украинского народа. По словам эксперта, очевидно, что сегодня НАТО выгоднее использовать Украину как инструмент для борьбы с Россией.

В то же время Москва неоднократно указывала на готовность к переговорам с киевским режимом. Президент РФ Владимир Путин 14 июня заявил, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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