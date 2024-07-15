Украинский беспилотник упал на территорию нефтебазы в Орловской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал на территорию нефтебазы в Орловской области. Об этом 15 июля сообщил вице-губернатор региона Владимир Ивановский.

«Сегодня в 9 часов утра на территории нефтебазы в районе Малой Саханки упал беспилотник», — сказал он, его слова приводит местное издание «Орловские новости».

В результате незначительные повреждения получили емкости на 1 тыс. кубов, добавил Ивановский.

Он также отметил, что в результате атаки никто не пострадал. На месте работают специалисты.

Согласно сообщению правительства области, размещенному в Telegram-канале, беспилотник был обезврежен с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) около 5:00 мск. Дрон упал на территорию объекта ООО «Орловская нефтеперерабатывающая компания» «Черное золото».

Ранее в этот день силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть беспилотников над тремя российскими регионами. Один из дронов был перехвачен над Орловской областью, два уничтожены над территорией Брянской и три — в Курской области. Всего за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.