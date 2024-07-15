Американист заявила, что покушение добавит Трампу очков в избирательной гонке

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа добавит ему очков в избирательной гонке. Таким мнением 15 июля с «Известиями» поделилась старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, кандидат политических наук Юлия Богуславская.

Эксперт отметила, что покушение станет достаточно значимым фактором для данной избирательной кампании. Однако говорить, что Трамп уже победил, нельзя.

«Трамп получил большую порцию сочувствия. Он показал себя хорошо, если брать во внимания его красивые жесты, его бодрые посты в социальных сетях и так далее. Так что вся эта ситуация, безусловно, добавляет ему очков. Примечательно и другое обстоятельство. Демократы, видя, что Трамп получает на волне этих событий дополнительные очки, решили на некоторое время прекратить дискуссию о необходимости замены [президента США Джо] Байдена другим кандидатом. Они понимают, что сейчас Трамп оказался на коне, и они идут даже на то, чтобы несколько снизить градус своих разногласий», — сказала она.

Нападение на Дональда Трампа произошло 13 июля, выступление политика в штате Пенсильвания транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. Нападавший был ликвидирован. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления.

Трамп рассказал, что не собирается менять свои планы из-за случившейся на митинге стрельбы и планирует поехать на съезд Республиканской партии на следующей неделе. Также СМИ сообщали, что предвыборный штаб Байдена ищет новую стратегию кампании, приняв решение пока воздержаться от словесных нападок на его оппонента.

Байден в своем обращении после случившегося заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию. Президент также дал распоряжение Секретной службе принять необходимые меры для обеспечения безопасности Трампа.