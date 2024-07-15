Заповедник «Утриш» на Кубани приостановил пешие экскурсии из-за пожара около Дюрсо

Заповедник «Утриш» между Анапой и Новороссийском приостановил работу пеших экскурсионных маршрутов на фоне пожара в районе хутора Дюрсо. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщается на сайте учреждения.

«В связи со сложившимися погодными условиями и высоким уровнем пожарной опасности ФГБУ «Государственный заповедник «Утриш» временно приостанавливает работу пеших экскурсионных маршрутов», — говорится в сообщении.

Дальнейшая информация будет представлена в социальных сетях учреждения, добавили в дирекции заповедника.

Накануне, 14 июля, в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае разгорелся лесной пожар. На территории Новороссийска введен режим чрезвычайной ситуации. Возбуждено уголовное дело по ст. 261 Уголовного кодекса РФ («Уничтожение/повреждение лесных насаждений»).

К вечеру того же дня пожар под Новороссийском перекинулся на базы отдыха «Моряк», «Романтик» и «Фрегат», площадь возгорания увеличилась до 62 га. По последним данным, два человека пострадали. Также в результате возгорания было повреждено почти 40 зданий баз отдыха «Романтик» и «Голубая волна». На фоне ситуации более 500 человек были эвакуированы с шести местных турбаз.