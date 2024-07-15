Движение транспорта ограничили в сторону Дюрсо под Новороссийском из-за пожара

Из-за лесного пожара введены ограничения на движение транспорта в сторону хутора Дюрсо в Краснодарском крае. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщила администрация Новороссийска.

«В связи с произошедшим пожаром в лесном массиве Сухой щели перекрыт въезд в направлении хутора Дюрсо», — говорится в Telegram-канале мэрии.

В администрации уточнили, что ограничения не распространяются на жителей этого населенного пункта.

Лесной пожар в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае разгорелся накануне, 14 июля. В связи с этим на территории Новороссийска был введен режим чрезвычайной ситуации. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ст. 261 УК РФ («Уничтожение/повреждение лесных насаждений»).

Пожар под Новороссийском перекинулся на базы отдыха «Голубая волна», «Моряк», «Романтик» и «Фрегат». Вечером 14 июля в МЧС РФ сообщили, что площадь возгорания увеличилась до 62 га. На следующий день в ведомстве уточнили, что на место прибыли самолет Ил-76, а также вертолеты Ми-8 и Ка-32 для тушения пожара. По данным регионального оперштаба, в результате пострадали два человека, повреждено 60 построек на территории базы отдыха «Романтик», еще восемь — на базе отдыха «Голубая волна».