Пожар около Дюрсо повредил почти 40 зданий баз отдыха

Пожар в районе хутора Абрау-Дюрсо под Новороссийском повредил почти 40 зданий баз отдыха «Романтик» и «Голубая волна». Об этом 15 июля сообщили в МЧС РФ.

«По уточненной информации, на территории базы отдыха «Романтик» огнем повреждено 30 построек. На территории базы отдыха «Голубая волна» от огня пострадали восемь построек и пять автомобилей», — говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале.

На территориях других пострадавших при пожаре баз новых сгоревших зданий нет.

Также в ведомстве сообщили, что на место прибыли самолет Ил-76, а также вертолеты Ми-8 и Ка-32 для тушения пожара.

Лесной пожар в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае разгорелся накануне. На территории Новороссийска введен режим чрезвычайной ситуации. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о возбуждении уголовного дела по ст. 261 Уголовного кодекса (УК) РФ («Уничтожение/повреждение лесных насаждений»).

Позже пожар под Новороссийском перекинулся на базы отдыха «Моряк», «Романтик» и «Фрегат». Вечером 14 июля в МЧС РФ сообщили, что площадь возгорания увеличилась до 62 га, один человек в результате пожара пострадал. Также более 500 человек были эвакуированы с шести местных турбаз.