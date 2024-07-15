Два человека пострадали в результате пожара под Новороссийском
Два человека пострадали в результате пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском в Краснодарском крае. Об этом 15 июля сообщает оперштаб региона.
«За медицинской помощью в городскую больницу № 1 Новороссийска обратились двое пострадавших, от госпитализации они отказались», — говорится в его Telegram-канале.
В оперштабе уточнили, что 60 построек было повреждено огнем на территории базы отдыха «Романтик». Кроме того, еще восемь построек и пять легковых автомобилей пострадали в результате пожара на базе отдыха «Голубая волна».
Там отметили, что на данный момент 17 человек остаются в пункте временного размещения, остальные отдыхающие, которые ранее были эвакуированы, уехали домой.
Лесной пожар в районе хутора Дюрсо в Краснодарском крае разгорелся накануне, 14 июля. В связи с этим на территории Новороссийска был введен режим чрезвычайной ситуации. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о возбуждении уголовного дела по ст. 261 УК РФ («Уничтожение/повреждение лесных насаждений»).
Позже пожар под Новороссийском перекинулся на базы отдыха «Голубая волна», «Моряк», «Романтик» и «Фрегат». Вечером 14 июля в МЧС РФ сообщили, что площадь возгорания увеличилась до 62 га. На следующий день в ведомстве уточнили, что на место прибыли самолет Ил-76, а также вертолеты Ми-8 и Ка-32 для тушения пожара.