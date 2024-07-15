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В порту Чжаньцзян открылись учения «Морское взаимодействие - 2024»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Китае состоялась церемония открытия международных военно-морских учений «Морское взаимодействие – 2024». Отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ) 15 июля предоставил видеофрагмент с торжественного события.

Торжественная церемония состоялась в китайском порту Чжаньцзян. По традиции перед выходом кораблей в море прошел митинг, посвященный началу учений. К морякам обеих стран обратились старшие военно-морские начальники от каждой стороны.

Совместный отряд кораблей России и Китая в составе корветов «Громкий» и «Резкий» Тихоокеанского флота и кораблей ВМС НОАК в составе эсминца «Иньчуань», фрегатов «Дали» и «Хэншуй», а также универсального транспорта снабжения «Вэйшаньху» выйдут в море из китайского порта для проведения морской фазы учений.

Активная морская фаза маневров отрядов кораблей ВМФ РФ и ВМС НОАК пройдет в период с 15 по 17 июля. В ходе маневров в море экипажи кораблей ТОФ и ВМС НОАК проведут совместные учения по противовоздушной обороне (ПВО), противолодочные учения с привлечением морской противолодочной авиации НОАК, отработают пополнение запасов на ходу. Также моряки двух стран примут участие в тренировке по спасению на море.

Первые совместные военно-морские учения ВМФ РФ и ВМС НОАК были проведены в 2005 году в Желтом море. С 2012-го года их проводят на регулярной основе в различных регионах.

Океан возможностей: как пройдут российско-китайские морские маневры
Начинается активная фаза учений «Морское взаимодействие – 2024»

14 июля минобороны Китая заявило, что совместное морское патрулирование КНР и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) не направлено против третьих сторон и не имеет ничего общего с текущей международной и региональной ситуацией.

13 июля Минобороны России сообщило, что корабли двух стран провели практические артиллерийские и условные ракетные стрельбы по морским целям во время совместного патрулирования в Филиппинском море.

12 июля официальный представитель минобороны КНР Чжан Сяоган отметил, что совместные учения военных России и Китая укрепят стратегическое сотрудничество между государствами.

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