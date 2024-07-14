Алькарас второй год подряд обыграл Джоковича в финале Уимблдона
Испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл серба Новака Джоковича в финале Уимблдона. Турнир проходил 14 июля на травяных кортах в Лондоне.
Итогом встречи стал счет 6:2, 6:2, 7:6 (7:4) в пользу Алькараса. Игра продолжалась 2 часа 27 минут.
Алькарас и 24-кратный чемпион турниров Большого шлема Джокович второй год подряд встречаются в финале Уимблдона. В прошлом году первое место также досталось Алькарасу.
Финальную игру мужского одиночного разряда посетила принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Она по традиции вручает трофей победителю в качестве патрона Всеанглийского клуба. К принцессе присоединились ее дочь принцесса Шарлотта и сестра Пиппа.
Накануне определилась победительница турнира среди женщин — ею стала чешская теннисистка Барбора Крейчикова, обыгравшая в финале итальянку Жасмин Паолини. 32-я ракетка мира Крейчикова первенствовала на Уимблдоне впервые.
Тогда же в ходе полуфинала среди мужчин зрители освистали Джоковича после победы над итальянцем Лоренцо Музетти. Такая реакция была вызвана его жестом, имитирующим игру на скрипке.