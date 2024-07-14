Кейт Миддлтон посетила финал Уимблдона среди мужчин

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила финал мужского одиночного разряда теннисного турнира Уимблдон, где по традиции вручит трофей победителю в качестве патрона Всеанглийского клуба. Об этом 14 июля сообщил телеканал Sky News.

К принцессе присоединились ее дочь принцесса Шарлотта и сестра Пиппа. Зрители встретили представителей монаршей семьи овациями. Кейт и Шарлотта заняли свои места в первом ряду королевской ложи в Центральном корте.

Пока Кейт Миддлтон находится в Великобритании, принц Уильям отправился в Берлин, чтобы посетить игру сборной Англии по футболу в финале Евро-2024 с командой Испании.

Для принцессы Уэльской это второе появление на публике после того, как она в марте объявила о своей борьбе с онкологическим заболеванием.

До этого, 15 июня, принцесса Уэльская впервые появилась на публике после объявления о борьбе с раком, посетив ежегодный парад Trooping the Colour.

В начале июня Миддлтон рассказала, что в ее борьбе с онкологическим заболеванием наблюдается «значительный прогресс». Она отметила, что присоединится к членам королевской семьи и на других мероприятиях текущим летом.

О том, что Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости, пресс-служба Кенсингтонского дворца сообщила 17 января. Позднее, 22 марта, там добавили, что ей диагностировали онкологическое заболевание, и уточнили, что принцесса Уэльская проходит курс химиотерапии.