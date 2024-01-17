Кейт Миддлтон перенесла операцию и не вернется к обязанностям до конца марта
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон перенесла операцию брюшной полости и будет восстанавливаться до конца марта. Об этом 17 января сообщает пресс-служба Кенсингтонского дворца.
«Ее Королевское Высочество принцесса Уэльская вчера была госпитализирована в лондонскую клинику для плановой операции на брюшной полости. Операция прошла успешно, и ее Высочество будет находиться в больнице от 10 до 14 дней, прежде чем вернуться домой», — говорится в сообщении, опубликованном в X (бывш. Twitter).
Во дворце добавили, что принцесса осознает интерес, который вызовет ее операция, и выразила надежду, что общественность «поймет ее желание сохранить как можно больше нормальности для своих детей».
Также в пресс-службе отметили, что будут предоставлять данные о восстановлении принцессы только тогда, «когда появится важная новая информация».
Отмечается, что 42-летняя принцесса не вернется к своим обязанностям приблизительно до конца марта. Точные сроки появления Миддлтон на публике, утверждают в The Daily Mail, будут зависеть от ее дальнейшего состояния и рекомендаций врачей.
Также в издании считают, что принц Уэльский Уильям также отменит ряд мероприятий, чтобы проводить больше времени с супругой и детьми. Ни Кейт, ни Уильям, по мнению журналистов, не будут посещать другие страны в ближайшее время, хотя накануне они с ссылкой на высокопоставленные источники сообщали о запланированном на весну визите королевской четы в Рим.
Ранее, 13 января, The Daily Mail раскрыли подробности смерти королевы Елизаветы II. Как рассказал ее личный секретарь сэр Эдвард Янг, она скончалась во сне. Также журналисты рассказали, что на смертном одре королевы была обнаружена шкатулка с двумя письмами — для самого секретаря и ее сына, нынешнего короля Великобритании Карла III. Помимо этого, она оставила свои последние рабочие документы. Предполагается, что 96-летняя королева догадывалась, что скоро ее время подойдет к концу.