 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
Глава Магаданской области заявил о развитии Дальнего Востока благодаря субсидированным билетам
Мир
Шольц предложил Орбану попить кофе во время переговоров о членстве Киева в ЕС
Общество
Волонтеры «Народного фронта» привезли гуманитарную помощь в ДНР
Мир
На Украине сообщили о рейде военкомов в спортзале в Одессе
Армия
Разведчики РФ сорвали ротацию сил ВСУ у Работино
Недвижимость
Спрос на новостройки Москвы упал на 10%
Общество
В Москве за сутки выпала пятая часть месячной нормы осадков
Мир
Си Цзиньпин заявил о перспективах торгового сотрудничества с США
Происшествия
Стало известно о задержании экс-замминистра строительства Свердловской области
Общество
Мальчик из Курганской области спас своих братьев и сестру из горящего дома
Общество
Отца устроившей стрельбу в Брянске школьницы отпустили из СИЗО
Общество
Жители Омска столкнулись с нашествием косуль
Мир
Польские аграрии призвали ввести запрет на поставки сахара с Украины
Мир
Австрия разблокировала принятие 12-го пакета санкций ЕС против России
Общество
Пожар на кровле производственного цеха в Свердловской области потушили
/

Вирус «Короны»: вышел финал сериала о правлении Елизаветы II

Уильям встречает Кейт, королева разговаривает с призраками прошлого
Фото: Sony Pictures Television Production UK
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Netflix 14 декабря вышли последние серии шестого сезона сериала «Корона». Финал сконцентрировался на взрослении принца Уильяма и его отношениях с Кейт Миддлтон. Гарри экранного времени почти не досталось, а Елизавета встретила призраков прошлого. Зарубежные критики концовку не оценили. «Известия» посмотрели и рассказывают, почему. Осторожно, спойлеры!

Все любят Уильяма

Первые четыре серии шестого и заключительного сезона «Короны» вышли на Netflix 16 ноября. Они были посвящены одному из самых трагических событий в истории британской королевской семьи — смерти принцессы Дианы. Следующие шесть эпизодов вышли спустя целый месяц — 14 декабря. Одним из главных героев продолжения стал принц Уильям. Сериал рассказывает и о других членах семьи и исторических событиях, однако внимания старшему сыну принцессы Уэльской уделили особенно много. Создатели сконцентрировались на его взрослении — от подростка, который не может наладить отношения с отцом после смерти матери, до мужчины, который осознает ответственность и бремя правления, которое когда-то ляжет на его плечи.

Миддлтон
Фото: Sony Pictures Television Production UK

В то время как вся жизнь монаршей семьи, кажется, протекает по протоколу, уныло и в серых тонах, она всё же не лишена обычных «людских» вещей. Уильям познает все прелести студенческой жизни — шумные вечеринки с морем алкоголя, внимание девушек. В университете он встречает будущую жену — Кейт Миддлтон. Сыграла ее поразительно похожая на принцессу актриса Мег Беллами.

В сериале показывают, как робко и постепенно завязывался их роман, оба перед этим успели повстречаться с другими. Вспомнили авторы и выход будущей жены наследника престола в знаменитом «голом» платье на университетском показе мод, который по сюжету приводит к первому поцелую. Но изображен роман настолько аккуратно, что у зрителя никаких волнений не вызывает.

К избирателям подход: новый фильм четы Обама провалился у зрителей
Средний балл «Оставь мир позади» у широкой аудитории держится на уровне 3-6

Запасной

Что делает в это время Гарри? Ему, напротив, много экранного времени не досталось. Когда младшего сына Дианы и Чарльза всё же показывают, он курит, дурачится и вляпывается в неприятности. Один из таких эпизодов — костюм со свастикой на плече, который он надел в 2005 году на карнавальную вечеринку. В своих скандальных мемуарах герцог писал, что надел нацистскую форму по рекомендации Уильяма и Кейт. В сериале же показали, что Миддлтон даже пыталась отговорить Гарри.

Гарри
Фото: Sony Pictures Television Production UK

В последние годы Гарри наделал шума и испортил отношения с семьей, но этого в «Короне» не показали. Авторы даже будто попытались оправдать его, говоря о том, как сложно быть вторым. Слова об этом создатели вкладывают в уста и самого героя, и королевы. Она, кажущаяся временами до хладнокровия сдержанной и недоступной (даже сыну, чтобы увидеть мать, встречу надо назначить), эмоциональна в эпизоде, посвященном ее сестре — принцессе Маргарет. Авторы показывают их трогательные близкие отношения с юности, когда в 1945-м сестры тайно сбегают из дворца праздновать окончание войны (этой истории, к слову, посвящен фильм «Лондонские каникулы»), до момента, когда Маргарет разбивает инсульт.

Искренне Елизавета переживает и из-за падения рейтингов, боится, что, выйдя на балкон к подданным, будет освистана, ведь значительная часть населения считает, что монархии следует поубавить аппетиты. Скажем, отказаться от королевской травницы, смотрителя королевских лебедей или сотрудника, который профессионально красиво сворачивает салфетки.

С одной стороны, представителей династии в сериале пытаются очеловечить, но «Корона» любопытна как раз с точки зрения особенностей жизни носителей королевской крови. И кажется почти циничным проводить целое совещание с участием большого количества людей для обсуждения деталей собственных похорон.

Елизавета
Фото: Sony Pictures Television Production UK

Исторический драматический сериал «Корона» вышел в 2016 году. Он посвящен жизни и правлению Елизаветы II. Одна из главных мыслей финала — она пожертвовала собой ради короны. В момент, когда отгремел 50-летний юбилей правления, а Чарльз женится на Камилле, Елизавета начинает задумываться о том, что стоит оставить трон и передать бразды правления сыну. Здесь появляются призраки прошлого. Пожилая Елизавета в исполнении Имельды Стонтон начинает разговаривать с собой — зрелой и молодой. В финале снялись все актрисы, которые играли королеву на протяжении шести сезонов — Оливия Колман, Клэр Фой. В итоге — и это не спойлер — на своем посту Елизавета остается до самого конца.

Да здравствует ли «Корона»: в финале сериала показали смерть Дианы
Зарубежные критики без восторга встретили первую часть шестого сезона

«Жить во дворцах ужасно сложно»

Кажется, что «Корона» всё же на любителя, захватывающим сюжетом не отличается, настроение у нее вялотекущее, но поклонникам подобных исторических сериалов, людям, интересующимся королевской семьей, будет интересно. Рейтинги у шоу неплохие, но шестой сезон зарубежные критики оценили холодно. У него всего 52% положительных рецензий на Rotten Tomatoes.

«Что касается эмоциональной драмы, всё, что когда-либо было в «Короне» — это идея о том, что жить во дворцах ужасно сложно», — пишет обозреватель Guardian Джек Сил.

Деби Энкер из The Age (Австралия) отмечает, что финалу не хватило вдумчивости, тонкости и эмоциональности, присущей предыдущим сезонам. Ей вторит обозреватель Sydney Morning Herald.

«Репутация «Игры престолов» подпорчена дрянным и непродуманным финальным сезоном, но, во всяком случае, финал «Короны» еще более разочаровывающий», — пишет Крейг Мэтисон из Sydney Morning Herald.

Во дворце
Фото: Sony Pictures Television Production UK

Энджи Хан из The Hollywood Reporter согласен: финал не приносит особого удовлетворения.

«Сериал, как правило, вызывал глубокое сочувствие и уважение к Виндзорам, но это никогда не мешало британским таблоидам хвататься за перлы по этому поводу. Тем не менее его лучшие эпизоды были острыми, живыми и иногда достаточно нелестными, чтобы в них звучала доля правды: Филип мог быть поддерживающим партнером, но и эгоистичным, Элизабет могла быть в ладу со своими подданными в одном эпизоде и дико расходиться с ними в следующем. Но заключительные шесть эпизодов последнего сезона избавляют от большей части этих нюансов, а вместе с ними и от большей части прежнего захватывающего повествования», — пишет Энджи Хан.

Иствикские жены: какие сериалы ждут нас в декабре
Константин Богомолов разбирается с женщинами, Алина Гвасалия — с местечковым адом, а Николай Шрайбер — с телезвездами

Заканчивается сериал до окончания правления Елизаветы. Однако создатели метафорично показали ее уход — под звуки волынки навстречу белому свету. Перед этим Филип сказал ей о том, что наследники к короне не готовы. Быть может, создатели довольно прозрачно намекают на способности ее сына, занявшего трон в реальном времени.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир