Вирус «Короны»: вышел финал сериала о правлении Елизаветы II

На Netflix 14 декабря вышли последние серии шестого сезона сериала «Корона». Финал сконцентрировался на взрослении принца Уильяма и его отношениях с Кейт Миддлтон. Гарри экранного времени почти не досталось, а Елизавета встретила призраков прошлого. Зарубежные критики концовку не оценили. «Известия» посмотрели и рассказывают, почему. Осторожно, спойлеры!

Все любят Уильяма

Первые четыре серии шестого и заключительного сезона «Короны» вышли на Netflix 16 ноября. Они были посвящены одному из самых трагических событий в истории британской королевской семьи — смерти принцессы Дианы. Следующие шесть эпизодов вышли спустя целый месяц — 14 декабря. Одним из главных героев продолжения стал принц Уильям. Сериал рассказывает и о других членах семьи и исторических событиях, однако внимания старшему сыну принцессы Уэльской уделили особенно много. Создатели сконцентрировались на его взрослении — от подростка, который не может наладить отношения с отцом после смерти матери, до мужчины, который осознает ответственность и бремя правления, которое когда-то ляжет на его плечи.

Фото: Sony Pictures Television Production UK

В то время как вся жизнь монаршей семьи, кажется, протекает по протоколу, уныло и в серых тонах, она всё же не лишена обычных «людских» вещей. Уильям познает все прелести студенческой жизни — шумные вечеринки с морем алкоголя, внимание девушек. В университете он встречает будущую жену — Кейт Миддлтон. Сыграла ее поразительно похожая на принцессу актриса Мег Беллами.

В сериале показывают, как робко и постепенно завязывался их роман, оба перед этим успели повстречаться с другими. Вспомнили авторы и выход будущей жены наследника престола в знаменитом «голом» платье на университетском показе мод, который по сюжету приводит к первому поцелую. Но изображен роман настолько аккуратно, что у зрителя никаких волнений не вызывает.

Запасной

Что делает в это время Гарри? Ему, напротив, много экранного времени не досталось. Когда младшего сына Дианы и Чарльза всё же показывают, он курит, дурачится и вляпывается в неприятности. Один из таких эпизодов — костюм со свастикой на плече, который он надел в 2005 году на карнавальную вечеринку . В своих скандальных мемуарах герцог писал, что надел нацистскую форму по рекомендации Уильяма и Кейт. В сериале же показали, что Миддлтон даже пыталась отговорить Гарри.

Фото: Sony Pictures Television Production UK

В последние годы Гарри наделал шума и испортил отношения с семьей, но этого в «Короне» не показали. Авторы даже будто попытались оправдать его, говоря о том, как сложно быть вторым. Слова об этом создатели вкладывают в уста и самого героя, и королевы . Она, кажущаяся временами до хладнокровия сдержанной и недоступной (даже сыну, чтобы увидеть мать, встречу надо назначить), эмоциональна в эпизоде, посвященном ее сестре — принцессе Маргарет. Авторы показывают их трогательные близкие отношения с юности, когда в 1945-м сестры тайно сбегают из дворца праздновать окончание войны (этой истории, к слову, посвящен фильм «Лондонские каникулы»), до момента, когда Маргарет разбивает инсульт.

Искренне Елизавета переживает и из-за падения рейтингов, боится, что, выйдя на балкон к подданным, будет освистана, ведь значительная часть населения считает, что монархии следует поубавить аппетиты. Скажем, отказаться от королевской травницы, смотрителя королевских лебедей или сотрудника, который профессионально красиво сворачивает салфетки .

С одной стороны, представителей династии в сериале пытаются очеловечить, но «Корона» любопытна как раз с точки зрения особенностей жизни носителей королевской крови. И кажется почти циничным проводить целое совещание с участием большого количества людей для обсуждения деталей собственных похорон.

Фото: Sony Pictures Television Production UK

Исторический драматический сериал «Корона» вышел в 2016 году. Он посвящен жизни и правлению Елизаветы II. Одна из главных мыслей финала — она пожертвовала собой ради короны. В момент, когда отгремел 50-летний юбилей правления, а Чарльз женится на Камилле, Елизавета начинает задумываться о том, что стоит оставить трон и передать бразды правления сыну. Здесь появляются призраки прошлого. Пожилая Елизавета в исполнении Имельды Стонтон начинает разговаривать с собой — зрелой и молодой. В финале снялись все актрисы, которые играли королеву на протяжении шести сезонов — Оливия Колман, Клэр Фой. В итоге — и это не спойлер — на своем посту Елизавета остается до самого конца.

«Жить во дворцах ужасно сложно»

Кажется, что «Корона» всё же на любителя, захватывающим сюжетом не отличается, настроение у нее вялотекущее, но поклонникам подобных исторических сериалов, людям, интересующимся королевской семьей, будет интересно. Рейтинги у шоу неплохие, но шестой сезон зарубежные критики оценили холодно. У него всего 52% положительных рецензий на Rotten Tomatoes.

«Что касается эмоциональной драмы, всё, что когда-либо было в «Короне» — это идея о том, что жить во дворцах ужасно сложно», — пишет обозреватель Guardian Джек Сил.

Деби Энкер из The Age (Австралия) отмечает, что финалу не хватило вдумчивости, тонкости и эмоциональности, присущей предыдущим сезонам . Ей вторит обозреватель Sydney Morning Herald.

«Репутация «Игры престолов» подпорчена дрянным и непродуманным финальным сезоном, но, во всяком случае, финал «Короны» еще более разочаровывающий» , — пишет Крейг Мэтисон из Sydney Morning Herald.

Фото: Sony Pictures Television Production UK

Энджи Хан из The Hollywood Reporter согласен: финал не приносит особого удовлетворения.

«Сериал, как правило, вызывал глубокое сочувствие и уважение к Виндзорам, но это никогда не мешало британским таблоидам хвататься за перлы по этому поводу. Тем не менее его лучшие эпизоды были острыми, живыми и иногда достаточно нелестными, чтобы в них звучала доля правды: Филип мог быть поддерживающим партнером, но и эгоистичным, Элизабет могла быть в ладу со своими подданными в одном эпизоде и дико расходиться с ними в следующем. Но заключительные шесть эпизодов последнего сезона избавляют от большей части этих нюансов, а вместе с ними и от большей части прежнего захватывающего повествования» , — пишет Энджи Хан.

Заканчивается сериал до окончания правления Елизаветы. Однако создатели метафорично показали ее уход — под звуки волынки навстречу белому свету. Перед этим Филип сказал ей о том, что наследники к короне не готовы. Быть может, создатели довольно прозрачно намекают на способности ее сына, занявшего трон в реальном времени.