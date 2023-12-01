Иствикские жены: какие сериалы ждут нас в декабре

Декабрь, как правило, не самый популярный месяц для премьер: создатели частенько приберегают свои творения до январских каникул. Но на рынке сериалов первый месяц зимы, похоже, стал исключением. Еще до новогодних праздников зрителей ждет немало интересного. Криминальная комедия «Кеша должен умереть», стильный триллер «Сны Алисы», неувядающие народные любимцы «Букины» и сериальная ипостась подростка-полубога Перси Джексона — зрелище по вкусу найдется для каждого. «Известия» рассказывают о сериальных премьерах декабря.

«Кеша должен умереть»

1 декабря, KION

Константин Богомолов в театре экспериментатор, мастерски запутывавший неискушенную публику в многослойности постановок и собравший за это целую гирлянду театральных премий в номинациях, всячески обыгрывающих слово «новатор». Константин Богомолов в телевизионной своей ипостаси на такие сложности не замахивается. Он точно знает, что зритель любит тайны, кровь и подглядывать в замочную скважину. Его «Содержанки» были обречены на успех за одно лишь маняще непристойное название.

«Кеша должен умереть» — очередная история персонажей, которые любят красиво одеваться, вкусно есть и сладко спать в том самом будоражащем публику смысле. Главный любитель красивой жизни — успешный архитектор Иннокентий Мельников, в роли которого выступил сам режиссер. Успех подчеркивают кожаные штаны и три малоразличимые жены-блондинки на содержании. Кто из них бывшие, кто действующая, мало волнует участниц затейливого многоугольника, пока на горизонте не появляется четвертая. Она вдвое моложе и результат такого деления на два кешиным женам не нравится настолько, что они тут же начинают вынашивать план его убийства.

История криминального заговора анонсирована комедией; смеяться можно начинать с самой завязки. Светловолосое киллерское трио явно не подумало, как на их собственном уровне жизни скажется устранение петуха с золотыми яйцами. «Иствикские ведьмы», правда, решали сходную проблему похожими средствами, но у них и мотивы были посолиднее, да и Богомолов не Николсон. И даже кожаные штаны не спасают.

«Сны Алисы»

7 декабря, Premier

Маленький городок, затерявшийся где-то в северных пустошах. Школа, больница, кинотеатр. Главная достопримечательность — секретный военный объект по соседству. Серое небо и серые обшарпанные стены домов. Безразличие на лицах и кипящее отчаяние внутри: «Главное — уехать из этого города». Уехать туда, где есть жизнь, потому что здесь только смерть. Безнадежность декораций депрессивного умирающего городка идеально ложится на сюжет мистического триллера: кровь на фоторамке, пропавшие дети, лица то ли спившихся аборигенов, то ли упырей под прикрытием.

Уехать из города мечтают юная Алиса (Алина Гвасалия — «Дылды», «The Телки») со своей лучшей подругой. У Алисы затравленный взгляд, полный набор типичных подростковых проблем в отношениях с матерью, а еще странные сны, которые предсказывают будущее, но исключительно страшное. Жуть и хтонь являются и в реальный мир, и, глядя на перекошенные страхом лица, невозможно понять, мистика это или стандартная газетная страница с криминальной хроникой, которая в сотнях подобных брошенных городов веет не менее инфернальным ужасом. Сможет ли Алиса покинуть город, который никого не отпускает? Это не важно, ведь он все равно не отпустит всех, а потому история эта безнадежна. Картинку локального апокалипсиса режиссеры Андрей Джунковский и Илья Овсенев («Сладкая жизнь») сработали идеально. Удался ли сам триллер, любители жанра узнают на днях.

«Букины»

18 декабря, ТНТ

Любимцы публики Гена и Даша Букины снова с нами! Семь лет — с 2006 по 2013 год — менеджер-подкаблучник Гена и любительница шопинга, домохозяйка Даша оставались для миллионов телезрителей ролевой моделью и жизнеутверждающим примером того, как сохранять любовь и оптимизм в семье, даже если один смотрит по телевизору исключительно футбол, а другой — сериалы. Такой успех непременно требовалось повторить, и десять лет спустя семейство Букиных возвращается на экраны. Дети, Света и Рома, тем временем выросли, обзавелись семьями и всем шумным табором собрались в родительской квартире, шокируя букинских соседей и веселя преданных поклонников семейной саги, для которых существование трех поколений в трех комнатах — вполне себе повседневная реальность.

Кадр из сериала «Букины» Фото: ТНТ

В новом, расширенном составе Букины наверняка явят собой идеальный вариант решения проблемы отцов и детей на отдельно взятой жилплощади. Появление в букинском семействе третьего поколения наверняка будет способствовать расширению аудитории сериала. За прошедшие годы дети первых фанатов «Счастливы вместе» как раз успели вслед за Ромой и Светой пережениться и нарожать отпрысков, от появления которых бабушки и дедушки, как и Гена с Дашей, конечно, счастливы. Потому что завидный оптимизм Букиных, безошибочно манящий аудиторию к экранам, — это навсегда!

«Перси Джексон и олимпийцы»

21 декабря, Disney+

Серия подростковых фэнтези-романов Рика Риордана про приключения сына работницы кондитерской Салли Джексон и древнегреческого бога морей Посейдона вышла в свет несколькими годами позже «Поттерианы» — видимо, поэтому юному полубогу обидно не везет. Ни книгам, ни фильмам, ни даже мюзиклу о Перси Джексоне так и не удалось даже отдаленно достигнуть популярности саги о мальчике-волшебнике и его друзьях. Что ж, возможно, сериалу повезет больше.

С точки зрения устройства сюжета он мало отличается от поттеровского. Действие происходит на магическом полигоне для подростков, обаяшка Уокер Скобелл («Проект "Адам"») в главной роли неуловимо напоминает юного Дэниела Рэдклиффа. Его сопровождает пара разнополых друзей, с помощью которых герою предстоит пройти боевой квест с чудовищами. Однако «Перси Джексон и олимпийцы» на сей раз явятся на телеэкраны на пару лет до сериала по романам о Гарри Поттере, обещанного не ранее 2025 года. В отличие от кинодилогии о юном полубоге с Логаном Лерманом в главной роли в создании сериала активно участвовал сам Рик Риордан, так что изначально богатый замысел будет воплощен с учетом авторского видения.

«Куплю актрису»

22 декабря, START

Бывший пилот Григорий (Николай Шрайбер — «Аритмия», «Лед 2») волею судьбы вынужден работать охранником в телецентре, возвращаясь после работы в убогую комнату в общежитии. Среди многочисленных звезд, день за днем проходящих мимо, он особенно выделяет Ирину Синицыну (Анна Антонова — «Призрак», «Дылды»), звезду сериала «Ангел в белом халате» и первостатейную стерву в своей внеэкранной ипостаси. Надежды на взаимность Григорий не питает, однако невыносимый характер Ирины однажды приводит к закономерному итогу: она теряет роль в сериале, от нее отворачиваются все, и лишь верный поклонник из будки охраны готов быть рядом, несмотря ни на что.

Но даже в столь отчаянной ситуации ему еще нужно уговорить девушку, которой предстоит отработать новый, необычный контракт, осваиваясь в общаге, и пережить знакомство с авиационной удалью Григория. Но не волнуйтесь, всё кончится хорошо. Перед семейными трусами в клеточку отставного летуна ни одна телезвезда не устоит. Андрей Малахов в роли Андрея Малахова дает актерский мастер-класс остальным участникам действа.

«Кенсонское существо»

22 декабря, Netflix

Корейские сериалы все решительнее завоевывают мировые экраны — вот и гигант Netflix не устоял. Впрочем, немудрено: триллер в исторических реалиях — жанр оригинальный, а уж качественно выдержать историческую часть, сумев при этом до предела закрутить сюжет, удается и вовсе единицам. Создатели «Кенсонского чудовища» с этой суперсложной задачей справились.

Действие происходит в Кенсчоне (Сеуле) в 1945 году, в мрачное для Кореи время японской оккупации. Давящая атмосфера сгущается на глазах, толкая героев в средоточие мрака, которым оказывается таинственный сеульский госпиталь. Чан Тхэсан, состоятельный владелец ломбарда, и Юн Чхэок, молодая сыщица с дурной репутацией, будут вынуждены вместе войти в ворота этого ада, чтобы попытаться обезвредить рукотворное чудовище и его не менее чудовищных создателей. В главной роли — молодая звезда корейского кино Пак Со-джун, прославившийся ролью в оскароносных «Паразитах».

«Берлин»

29 декабря, Netflix

Спин-офф успешного сериала «Бумажный дом» о загадочном Профессоре и его воровской суперкоманде, где каждый участник носит имя одной из мировых столиц. Гибель одного из них, Андреса до Фонойосы по кличке Берлин, зрелищно расстрелянного во втором сезоне под отчаянные звуки «Белла чао», стала для поклонников сериала настоящей трагедией. Так что создатели решили попытаться повторить успех, посвятив ему отдельную историю.