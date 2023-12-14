К избирателям подход: новый фильм четы Обама провалился у зрителей

Психологический триллер «Оставь мир позади», который продюсировала студия Барака и Мишель Обамы, попал в лидеры просмотров Netflix, но при этом зрительские оценки очень низкие — это провал. Из главных минусов: непонятная концовка, слабые диалоги и отсутствие внятной сюжетной линии. За основу сценария взяли одноименный роман Румаана Алама, но полностью изменили финал экранизации. «Известия» ознакомились с релизом.

Раскол критиков и зрителей

«Оставь мир позади» возглавил топ-10 самых популярных релизов недели на Netflix, собрав более 41 млн просмотров. Несмотря на успех на стриминговой платформе, широкая аудитория не оценила ленту: на большинстве сайтов агрегаторов зрители отмечают непонятную концовку, слабые диалоги и отсутствие внятной сюжетной линии . На момент написания статьи рейтинг картины на Rotten Tomatoes составляет всего 36% (более 2,5 тыс. рецензий), на IMDb результат выше: 6,6 балла из 10 на основе 52 тыс. отзывов.

При этом критики, наоборот, встретили фильм преимущественно положительными отзывами (75% на Rotten Tomatoes) и отметили, что он отлично снят, саундтрек держит в напряжении, а затрагиваемые в ленте темы заставляют зрителя задуматься о хрупкости общества.

Кадр из фильма «Оставь мир позади» Фото: Netflix

— Технически фильм снят очень хорошо, особенно впечатляет поразительная широкоэкранная операторская работа Тода Кэмпбелла. Дизайн ленты, разработанный Анастасией Уайт, одновременно смешивает элегантность и разложение , — пишет Стивен Фарбер из Hollywood Reporter в своем отзыве.

«Этот фильм кажется более приятной версией столь же апокалиптического, но в конечном итоге нелепого «Стука в хижине», вышедшего в начале этого года», — провел сравнение Питер Дебрюж из Variety с картиной М. Найта Шьямалана.

«Оставь мир позади» продюсировала студия Higher Ground Productions, которую основали супруги Мишель и Барак Обама. Несколько предыдущих проектов компании уже обрели мировую известность: «Американская фабрика» 2019 года получила «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм» , номинацию на престижную статуэтку в такой же категории получил «Особый лагерь: Революция инвалидности» в 2020 году.

Кадр из фильма «Оставь мир позади» Фото: Netflix

Для бывшего президента Америки и его жены новый фильм можно считать провалом. Не спасло релиз и то, что режиссером картины стал шоураннер «Мистера Робота» («Золотой глобус» за лучший драматический телесериал). Для него это второй полнометражный проект. Не принес успех картине и мощный актерский состав: главные роли исполнили Джулия Робертс, Махершала Али и Итан Хоук.

Сценарий апокалипсиса

По сюжету, семья Сэнфордов решает провести выходные за городом, вдали от шумного мегаполиса. Супруги арендуют роскошный дом в Лонг-Айленде недалеко от моря. Идеальный отдых нарушает врезавшийся в пляж грузовой корабль. Полиция уверяет, что в этом нет ничего страшного — просто сбой в навигационной системе. Затем отключается всякая связь, а взволнованные хозяева арендованного коттеджа объявляются посреди ночи и просят выделить им комнату. Между героями начинает расти напряжение, а с неба падают листовки с надписью «Смерть Америке» на арабском языке.

Сюжет практически библейский и во многом напоминает историю о Вавилонской башне. Потеря доступа к всемирной Сети, информационным технологиям и СМИ превращает людей в мнительную толпу, у которой больше нет ни общего языка, ни понимания происходящего. Даже некогда дружелюбный сосед, увлекавшийся теориями государственного заговора, превращается в потенциального врага.

Кадр из фильма «Оставь мир позади» Фото: Netflix

Главная героиня подтверждает, что многие люди от природы мизантропичны: первое, что женщина говорит проснувшемуся мужу, — она ненавидит окружающих, поэтому пара и решает провести выходные вдали от цивилизации. В итоге зрители так и не получают ответа на вопрос: кто стоит за развернувшимся коллапсом: террористы, Китай, война, хакеры? Все версии кажутся правдоподобными без должных доказательств.

Психологический триллер затрагивает сразу несколько актуальных остросоциальных проблем: вынужденная изоляция, с которой люди столкнулись в период пандемии, зависимость от технологий, информационные войны и общая разобщенность людей. Помещают эти темы в гибрид психологического триллера и фильма-катастрофы, но последняя составляющая реализована нестандартно : «Оставь мир позади» — о событиях, предшествующих апокалипсису, а сами колоссальные разрушения остаются по большей части за кадром. Зритель вместе с героями не понимает, что в действительности происходит в мире. Фильму удается показать, что все институты и устои теряют свою ценность и вес при разобщенности общества: деньги — просто бумажки, если правительство и банки перестанут существовать.

Досмотреть «Друзей»

В основу сценария фильма Сэма Эсмейла лег одноименный роман Румаана Алама. Он переведен на русский язык и официально доступен в российских книжных магазинах. Оригинальное произведение, в отличие от фильма, получило преимущественно положительные отзывы от читателей и даже попало в финал Национальной премии в области художественной литературы. Правда, заветную награду книга так и не забрала.

Фото: Netflix Кадр из фильма «Оставь мир позади»





Во многом фильм следует первоисточнику, но создатели киноадаптации всё равно внесли небольшие изменения, которые не слишком сильно влияют на сюжет. Например, девушка, прибывшая посреди ночи вместе с хозяином загородного дома, стала ему дочкой, а в книге была женой. В романе события развиваются медленнее, а сосед-конспиролог хоть и встречает бедствующую группу с ружьем наперевес, но делится с ними лекарствами. В оригинальной истории им так и не удается договориться.

Главным отличием оказалась концовка, которая стала основной причиной многих негативных отзывов. Но и ее можно воспринимать неоднозначно: резкий и даже где-то абсурдный финал может нести в себе послание. Пока супругов Сэнфордов беспокоит неизвестность, у их дочки Роуз другая проблема — она не может досмотреть последний эпизод сериала «Друзья». Когда она находит секретный бункер в одном из близлежащих заброшенных домов, то первым делом проверяет полку с дисками и находит заветную коллекцию телешоу. В романе девочка собирает провизию и возвращается к родителям. В обоих случаях финал открытый, читатели и зрители не знают дальнейшую судьбу героев, но в фильме одержимость людей информацией и технологиями подчеркнута больше: девочка совершенно забывает о творящемся вокруг апокалипсисе и паникующих родителях.

Кадр из фильма «Оставь мир позади» Фото: Netflix