К избирателям подход: новый фильм четы Обама провалился у зрителей
Психологический триллер «Оставь мир позади», который продюсировала студия Барака и Мишель Обамы, попал в лидеры просмотров Netflix, но при этом зрительские оценки очень низкие — это провал. Из главных минусов: непонятная концовка, слабые диалоги и отсутствие внятной сюжетной линии. За основу сценария взяли одноименный роман Румаана Алама, но полностью изменили финал экранизации. «Известия» ознакомились с релизом.
Раскол критиков и зрителей
«Оставь мир позади» возглавил топ-10 самых популярных релизов недели на Netflix, собрав более 41 млн просмотров. Несмотря на успех на стриминговой платформе, широкая аудитория не оценила ленту: на большинстве сайтов агрегаторов зрители отмечают непонятную концовку, слабые диалоги и отсутствие внятной сюжетной линии. На момент написания статьи рейтинг картины на Rotten Tomatoes составляет всего 36% (более 2,5 тыс. рецензий), на IMDb результат выше: 6,6 балла из 10 на основе 52 тыс. отзывов.
При этом критики, наоборот, встретили фильм преимущественно положительными отзывами (75% на Rotten Tomatoes) и отметили, что он отлично снят, саундтрек держит в напряжении, а затрагиваемые в ленте темы заставляют зрителя задуматься о хрупкости общества.
Кадр из фильма «Оставь мир позади»
— Технически фильм снят очень хорошо, особенно впечатляет поразительная широкоэкранная операторская работа Тода Кэмпбелла. Дизайн ленты, разработанный Анастасией Уайт, одновременно смешивает элегантность и разложение, — пишет Стивен Фарбер из Hollywood Reporter в своем отзыве.
«Этот фильм кажется более приятной версией столь же апокалиптического, но в конечном итоге нелепого «Стука в хижине», вышедшего в начале этого года», — провел сравнение Питер Дебрюж из Variety с картиной М. Найта Шьямалана.
«Оставь мир позади» продюсировала студия Higher Ground Productions, которую основали супруги Мишель и Барак Обама. Несколько предыдущих проектов компании уже обрели мировую известность: «Американская фабрика» 2019 года получила «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм», номинацию на престижную статуэтку в такой же категории получил «Особый лагерь: Революция инвалидности» в 2020 году.
Кадр из фильма «Оставь мир позади»
Для бывшего президента Америки и его жены новый фильм можно считать провалом. Не спасло релиз и то, что режиссером картины стал шоураннер «Мистера Робота» («Золотой глобус» за лучший драматический телесериал). Для него это второй полнометражный проект. Не принес успех картине и мощный актерский состав: главные роли исполнили Джулия Робертс, Махершала Али и Итан Хоук.
Сценарий апокалипсиса
По сюжету, семья Сэнфордов решает провести выходные за городом, вдали от шумного мегаполиса. Супруги арендуют роскошный дом в Лонг-Айленде недалеко от моря. Идеальный отдых нарушает врезавшийся в пляж грузовой корабль. Полиция уверяет, что в этом нет ничего страшного — просто сбой в навигационной системе. Затем отключается всякая связь, а взволнованные хозяева арендованного коттеджа объявляются посреди ночи и просят выделить им комнату. Между героями начинает расти напряжение, а с неба падают листовки с надписью «Смерть Америке» на арабском языке.
Сюжет практически библейский и во многом напоминает историю о Вавилонской башне. Потеря доступа к всемирной Сети, информационным технологиям и СМИ превращает людей в мнительную толпу, у которой больше нет ни общего языка, ни понимания происходящего. Даже некогда дружелюбный сосед, увлекавшийся теориями государственного заговора, превращается в потенциального врага.
Кадр из фильма «Оставь мир позади»
Главная героиня подтверждает, что многие люди от природы мизантропичны: первое, что женщина говорит проснувшемуся мужу, — она ненавидит окружающих, поэтому пара и решает провести выходные вдали от цивилизации. В итоге зрители так и не получают ответа на вопрос: кто стоит за развернувшимся коллапсом: террористы, Китай, война, хакеры? Все версии кажутся правдоподобными без должных доказательств.
Психологический триллер затрагивает сразу несколько актуальных остросоциальных проблем: вынужденная изоляция, с которой люди столкнулись в период пандемии, зависимость от технологий, информационные войны и общая разобщенность людей. Помещают эти темы в гибрид психологического триллера и фильма-катастрофы, но последняя составляющая реализована нестандартно: «Оставь мир позади» — о событиях, предшествующих апокалипсису, а сами колоссальные разрушения остаются по большей части за кадром. Зритель вместе с героями не понимает, что в действительности происходит в мире. Фильму удается показать, что все институты и устои теряют свою ценность и вес при разобщенности общества: деньги — просто бумажки, если правительство и банки перестанут существовать.
Досмотреть «Друзей»
В основу сценария фильма Сэма Эсмейла лег одноименный роман Румаана Алама. Он переведен на русский язык и официально доступен в российских книжных магазинах. Оригинальное произведение, в отличие от фильма, получило преимущественно положительные отзывы от читателей и даже попало в финал Национальной премии в области художественной литературы. Правда, заветную награду книга так и не забрала.
Во многом фильм следует первоисточнику, но создатели киноадаптации всё равно внесли небольшие изменения, которые не слишком сильно влияют на сюжет. Например, девушка, прибывшая посреди ночи вместе с хозяином загородного дома, стала ему дочкой, а в книге была женой. В романе события развиваются медленнее, а сосед-конспиролог хоть и встречает бедствующую группу с ружьем наперевес, но делится с ними лекарствами. В оригинальной истории им так и не удается договориться.
Главным отличием оказалась концовка, которая стала основной причиной многих негативных отзывов. Но и ее можно воспринимать неоднозначно: резкий и даже где-то абсурдный финал может нести в себе послание. Пока супругов Сэнфордов беспокоит неизвестность, у их дочки Роуз другая проблема — она не может досмотреть последний эпизод сериала «Друзья». Когда она находит секретный бункер в одном из близлежащих заброшенных домов, то первым делом проверяет полку с дисками и находит заветную коллекцию телешоу. В романе девочка собирает провизию и возвращается к родителям. В обоих случаях финал открытый, читатели и зрители не знают дальнейшую судьбу героев, но в фильме одержимость людей информацией и технологиями подчеркнута больше: девочка совершенно забывает о творящемся вокруг апокалипсисе и паникующих родителях.
Кадр из фильма «Оставь мир позади»
Возможно, не все зрители смогли считать идею фильма и его резкую концовку. Претензию, что сюжетная линия слишком невнятная, тоже можно объяснить задумкой создателей ленты — если опустить отдельные элементы повествования, то зрители окажутся в неведении вместе с героями фильма. Но пока «Оставь мир позади» разделил широкую аудиторию и кинокритиков, и разрыв в оценке только увеличивается.