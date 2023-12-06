Шпионские тигры: вышел третий сезон «Медленных лошадей»

В основу нового сезона «Медленных лошадей» от Apple TV+ (начал выходить 1 декабря) лег детективный роман Мика Геррона «Реальные тигры», а одну из главных ролей вновь исполнил Гари Олдман. В отличие от предыдущего релиза серии, антагонистами стали не стереотипные «злые русские» , а подготовленная команда британских агентов. Кинокритики называют новую часть шоу одной из лучших, а рядовые зрители ставят самые низкие баллы, потому что видят в первых эпизодах сплошные клише.

По проверенной формуле

Первый сезон «Медленных лошадей» был по одноименной книге Мика Геррона, второй — по «Мертвым львам» (за них автор был удостоен «Золотого кинжала» Ассоциации писателей-криминалистов), сюжет продолжения основан на «Реальных тиграх». Сам же сериал уже можно считать практически шпионской классикой, это один из главных хитов Apple.

Произведения рассказывают о спецагентах-неудачниках из MI5 (госведомства британской контрразведки), которых за провалы на миссиях сослали в отдел «Слау Хаус» (от англ. «Slough House» — «Дом-трясина» или «Дом-болото»). Здесь изгоев называют медленными лошадьми, а руководит ими Джексон Лэмб (Гари Олдман), жалкий и страдающий от алкоголизма пожилой офицер разведки . Но за его пагубными пристрастиями и грубостью скрывается принципиальный человек с острым умом.

Фото: Pretty Pictures Кадр из сериала «Медленные лошади»

Джексон Лэмб всячески насмехается над начальством и подчиненными. На вопрос корпоративного врача, бросил ли он курить, агент отвечает, что в завязке уже 20 минут. А на предложение измерить давление на беговой дорожке Лэмб в шутку говорит, что тогда медика посадят за убийство. Из его подчиненных один отлынивает от работы и прокрастинирует, другой сидит в видеоиграх за рабочим компьютером, третий пытается избавиться от игровой зависимости.

Но неспешный старт быстро переходит в экшен: одну из «Медленных лошадей» похищают неизвестные. Преступники ставят ультиматум члену «Слау Хауса» Риверу Картрайту: приведет кого-то — заложница погибнет, такой же исход будет, если он расскажет коллегам. Амбициозный агент скрывает эту информацию от Лэмба, чтобы разобраться во всём самому и выслужиться перед начальством.

Фото: Pretty Pictures Кадр из сериала «Медленные лошади»

Если исключить обилие протагонистов, в которых не так уж просто с ходу разобраться, то третий сезон «Медленных лошадей» можно смотреть обособлено от предыдущих: есть организованные преступники, есть хорошие шпионы-неудачники, за которых болеют зрители, между первыми и последними назревает очередной конфликт, связанный с утечкой секретных данных.

Стереотипы о шпионах и русских

Традиционно в сериалах о спецагентах или шпионах представляешь Тома Круза из «Миссия невыполнима» или Джеймса Бонда: профессионалы в костюмах, дамские угодники с подвешенными языками, которые и мир спасут, и злодея перехитрят, и роман завести успеют. В «Медленных лошадях» этот образ переворачивают: главные герои здесь неудачники, некоторые из них страдают от алкоголизма или зависимости от азартных игр. Лидер шпионской группы Джексон Лэмб, вокруг которого крутится весь сюжет, вовсе напоминает бездомного : грязные растрепанные волосы, пивной живот, старая одежда, нецензурная лексика в каждом предложении. В общем, полная противоположность «бондиане». Так герои (или, лучше сказать, антигерои) становятся более человечными, в эти образы можно поверить.

Такое креативное решение объясняет название сериала: медленную или хромую лошадь в лучшем случае отправляют в стойла, в худшем — пристреливают. Вот и некогда успешные герои оказываются заперты в низшем подразделении и вынуждены по большей части заниматься бумажной волокитой и самой неблагодарной работой.

Кадр из сериала «Медленные лошади» Фото: Pretty Pictures

При этом создатели «Медленных лошадей» избегают одних стереотипов, но включают в шоу другие. Например, во втором сезоне появились типичные шаблоны о русских: ФСБ и КГБ, олигархи, неразрешенные конфликты со времен холодной войны, антикапиталистические настроения и даже метод расправы при помощи ядо в. Но, судя по всему, в третьем сезоне шоураннеры выбрали на роль злодеев соотечественников-протагонистов, и им противостоит подготовленная команда агентов — Tiger Team (группа специалистов, которая проверяет организации на уязвимости по наводке руководства).

К концу второго создатели шоу еще не раскрыли конкретных злодеев, и с большой вероятностью у якобы плохих парней будут свои интересы, мотивация и интриги. В противном случае у продолжения не было бы смысла: нет конфликта — сторонам не за что бороться.

Восторг критиков и фанатов

Из трех сезонов наиболее успешным пока остается второй — у него в среднем 95–100% среди всех зрителей на платформах-агрегаторах. Продолжение «Медленных лошадей» пока уверенно впечатляет кинокритиков: из 29 рецензий только одна негативная. Среди более широкой аудитории релиз держится хуже всех остальных сезонов: 90% рейтинга на Rotten Tomatoes, хотя у второго было 95%, а у первого — 92%.

— Каким-то образом команда «Медленных лошадей» остается правдоподобной, а персонажи одновременно бездельники и настоящие герои. В третьем сезоне этот баланс соблюдается даже более удачно, чем в очаровательных предыдущих частях, — прокомментировал образы протагонистов в своей рецензии Алан Сепинуолл из Rolling Stone.

Фото: Pretty Pictures Кадр из сериала «Медленные лошади»

Стивен Родрик из Variety остался доволен актерской игрой и отметил, что кастинг и распределение ролей на высоте.

— Все актеры идеально подходят для своих угрюмых ролей. Всё это стало возможно благодаря волшебству легендарного директора по кастингу Нины Голд, которая работала над «Медленными лошадьми» и «Заговором сестер Гарви» — двух лучших шоу на Apple TV+, — написал кинокритик в своей рецензии.