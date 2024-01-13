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Британские СМИ раскрыли подробности смерти королевы Елизаветы II

Daily Mail: смерть бывшей британской королевы Елизаветы II наступила во сне
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Фото: Global Look Press/ALPR/AdMedia
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Бывшая королева Великобритании Елизавета II умерла во сне. Об этом 12 января пишет The Daily Mail c ссылкой на записку ее личного секретаря сэра Эдварда Янга.

«Очень мирно. Во сне. Ушла. Старость. Она бы не осознала происходящего. Никакой боли», — рассказал Янг в записке.

Отмечается, что ранее документ, который в настоящее время хранится в Королевском архиве, обнародован не был.

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Королева умерла в замке Балморал на 97-м году жизни

О смерти королевы Великобритании стало известно 8 сентября 2022 года. Елизавета II умерла в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Ее похоронили 19 сентября в часовне Георга VI в Виндзоре рядом с супругом принцем Филиппом. Всего королева царствовала более 70 лет. В истории Великобритании она осталась как самый долгоправящий и старейший монарх. На момент смерти она также была самым долгоправящим и старейшим главой государства в мире.

Новым королем стал ее старший сын принц Чарльз, взявший имя Карл III.

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