Британские СМИ раскрыли подробности смерти королевы Елизаветы II

Бывшая королева Великобритании Елизавета II умерла во сне. Об этом 12 января пишет The Daily Mail c ссылкой на записку ее личного секретаря сэра Эдварда Янга.

«Очень мирно. Во сне. Ушла. Старость. Она бы не осознала происходящего. Никакой боли», — рассказал Янг в записке.

Отмечается, что ранее документ, который в настоящее время хранится в Королевском архиве, обнародован не был.

О смерти королевы Великобритании стало известно 8 сентября 2022 года. Елизавета II умерла в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Ее похоронили 19 сентября в часовне Георга VI в Виндзоре рядом с супругом принцем Филиппом. Всего королева царствовала более 70 лет. В истории Великобритании она осталась как самый долгоправящий и старейший монарх. На момент смерти она также была самым долгоправящим и старейшим главой государства в мире.

Новым королем стал ее старший сын принц Чарльз, взявший имя Карл III.