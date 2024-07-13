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Хорошо, но без финала: как Медведев завершил выступление на Уимблдоне

Второй год подряд путь Даниила к титулу прервал Карлос Алькарас
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Фото: REUTERS/Mike Egerton
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Даниил Медведев не смог выйти в финал Уимблдона, уступив действующему чемпиону испанцу Карлосу Алькарасу в четырех партиях. При этом россиянин показал вполне достойный теннис, не психовал, сражался и вообще не выглядел обреченным. Он был готов воспользоваться сбоем оппонента, но Алькарас после проигранной первой партии показал, пожалуй, свой лучший теннис на турнире.

Изначально было понятно, что Медведев в матче с Алькарасом не должен повторить прошлогодних ошибок, где он взял в полуфинале Уимблдона у испанца только девять геймов. А именно от Даниила требовалось не уходить в глубокую оборону, а чаще атаковать и выходить к сетке. В общем демонстрировать максимально активный и агрессивный теннис, некомфортный для оппонента и не позволяющий постоянно ловить себя на укороченных.

Судя по всему, россиянин и его тренерский штаб в лице двух Жилей (Сервары и Симона) думали примерно так же. Поэтому с первых геймов стартового сета мы увидели Медведева, чаще чем обычно, входящего, а порой и стремительно вбегающего в корт. Сложно сказать, поставило ли именно это Алькараса в тупик, но испанец в дебюте полуфинала действовал явно не на максимуме своих возможностей. Хотя уже в первом затяжном гейме мог взять подачу россиянина, даже заработал брейк-пойнт. Тем не менее, первым подачу соперника взял все-таки Даниил, причем при 2:1 сделал это под ноль.

Мало кто мог предположить, что дальше начнется настоящий фестиваль брейков. Алькарас на приеме сравнял счет, но после этого Медведев вновь взял его подачу, а вскоре и повел 5:2. Бросалось в глаза, что испанец никак не может нащупать подачу, да и невынужденных ошибок хватало. Тем не менее, легкой прогулки в партии у Даниила не получилось. Он также подавал не лучшим образом, не так здорово, как во встрече с итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале.

Как следствие, и он во второй раз отдал подачу, проиграл три гейма подряд, позволив сравнять счет.

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Зато на тай-брейке все увидели просто феноменальный теннис от Медведева. Прекрасные подачи, действия в розыгрышах, агрессивные приемы навылет. Испанец просто потерялся от такого напора и взял в 13-м гейме лишь один розыгрыш!

В предыдущих шести личных встречах между Медведевым и Алькарасом выигрыш стартового сета неизменно означал победу в матче. Но статистика статистикой, а ситуация на корте во второй партии начала меняться не в пользу россиянина. Вроде бы тактически Даниил продолжал играть так же, довольно часто по своим меркам выходя к сетке. Но Карлос-то прибавил, постепенно захватывая инициативу в матче, да и мяч в игру вводил увереннее.

В четвертом гейме второго сета еще и помог Медведев, при 0:15 совершивший грубейшую ошибку в простой ситуации у сетки, за что вскоре был наказан брейком. Как выяснилось, ключевым, хотя в заключительном гейме партии на подаче испанца было сначала 15:30, а затем и ровно.

Третий сет по сути стал близнецом второго. Пару ошибочек Даниила при 1:1 и 30:30 на подаче россиянина и... Медведев тот гейм проиграл, после чего тщетно пытался выровнять положение. Какие-то наметки для этого появились, когда при 2:3 он сделал 0:30 на подаче испанца, но зацепиться за гейм так и не смог. Вскоре Алькарас повел по сетам 2:1.

Впрочем, в четвертом сете привычный рисунок всё же удалось нарушить. Даниил вновь первым проиграл подачу, но не сдался и сделал обратный брейк, впервые со стартового сета. Он чуть ускорил игру, добавив в мощи и точности. Ситуация выровнялась, вот только при 3:3 Медведев допустил, как выяснилось, роковую ошибку при 15:15, сделав двойную. Расстроился, потерял на минуту концентрацию и вновь превратился в догоняющего. А больше шансов спастись Алькарас, чей уровень тенниса после первого сета был очень и очень высок, не дал.

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Так что победа испанца и выход в финал вполне заслужены, хотя и Даниил провел достойный матч. Конечно, без ошибок не обошлось, но провальным в общем и целом теннис от Медведева точно назвать нельзя. Думается, он сыграл на твердую «четверку» по своим меркам, однако для выхода в финал против Карлоса в тот день требовалось играть на «пять с плюсом», отметила «Известиям» олимпийская чемпионка Елена Веснина.

— Даниил провел хороший матч, но чтобы обыграть Алькараса на траве, — нужно сделать что-то фантастическое, провести матч без невынужденных ошибок, — рассказала Веснина. — Россиян же не всегда уверенно действовал у сетки, позволил Карлосу поймать кураж. Испанцу вполне по силам защитить прошлогодний титул.

Действительно, по итогам всего турнира Даниил заслужил высокую оценку. Он не только защитил прошлогодние очки за полуфинал Уимблдона, а еще и в качестве очень приятного бонуса в четвертьфинале выбил первую ракетку мира итальянца Янника Синнера. Доказав, что еще способен на многое. В рейтинге ATP он остался пятым, но отставание от Александра Зверева из Германии не так и велико. Впереди у Медведева Олимпиада в Париже на грунте, а затем переход на любимый североамериканский хард.

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