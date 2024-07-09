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Травяной спор: сможет ли Медведев прервать серию неудач с Синнером

Последние пять матчей остались за итальянцем, но Даниил рассчитывает на реванш в четвертьфинале Уимблдона
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Фото: REUTERS/Paul Childs
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Самым интригующим четвертьфиналом Уимблдона-2024 станет, пожалуй, игра россиянина Даниила Медведева и итальянца Янника Синнера. Даниил не является фаворитом в матче с первой ракеткой мира, особенно после пяти поражений подряд. Однако не стоит забывать, что на траве Синнер всё же выглядит более уязвимым, чем на харде. Да и Медведев подходит к предстоящему поединку отнюдь не измотанным. А вот в женской сетке россиянок, к сожалению, не осталось.

Свеж и мотивирован

К сожалению, Медведев выбыл из первой четверки рейтинга ATP в конце мая, уступив свое место Александру Звереву из Германии. И это, конечно, отразилось на его турнирной сетке на «Больших шлемах». На «Ролан Гаррос» Даниил в четвертьфинале шел как раз на Зверева, но не дошел, уступив в четвертом круге австралийцу Алексу Де Минауру, а на Уимблдоне попал в одну четверть к Синнеру и к тому же в одну половину с действующим чемпионом травяного «Большого шлема» испанцем Карлосом Алькарасом. Но пенять здесь не на кого, всё объективно. И если Даниил вновь поднимется в рейтинге, то получит возможность доходить до полуфиналов, обходясь без матчей с топ-теннисистами.

В прошлом году он так и добрался до полуфинала Уимблдона, где, правда, в трех партиях проиграл Алькарасу. Сейчас же, если он настроен на матч-реванш с Карлосом, для начала требуется справиться с не менее опасным соперником. Пусть Синнер также никогда не доходил прежде до финала Уимблдона (лучший результат — полуфинал в 2023-м), он продолжает совершенствовать свою игру на травяном покрытии. Что уже успел доказать нынешним летом, выиграв на траве титул в немецком Галле и, с учетом Уимблдона, девять матчей подряд.

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Итальянец за четыре встречи на нынешнем турнире пока отдал только два сета, хотя при этом вполне мог проиграть уже во втором круге — соотечественнику Маттео Берреттини. Тот матч он выиграл благодаря более собранным действиям на трех тай-брейках, взяв верх 7:6, 7:6, 2:6, 7:6. Да и встреча с американцем Беном Шелтоном в четвертом круге могла затянуться, не возьми Янник тай-брейк третьего сета со счетом 11:9 и не выиграй он 6:2, 6:4, 7:6.

Медведев на нынешнем Уимблдоне также пока проиграл две партии — Александру Мюллеру из Франции во втором круге и Яну-Леннарду Штруффу в третьем. Серьезным испытанием для россиянина должен был стать матч с Григором Димитровым, но болгарин в середине первого сета неудачно поскользнулся и травмировал ногу, снявшись при счете 5:3 в пользу Даниила. Конечно, за Григора очень обидно, но после нервотрепки из-за дождей с доигрыванием матча со Штруффом такая легкая прогулка в четвертьфинал может пойти россиянину на пользу. Как минимум во встрече с Синнером он должен быть свеж.

Интересная битва

Хотя понятно, что одной свежести может оказаться недостаточно, ведь если в шести первых матчах с Синнером Медведев побеждал, то с осени 2023-го ситуация изменилась. Уже россиянин, в свою очередь, проиграл итальянцу пять встреч подряд. На пресс-конференции россиянин похвалил своего будущего соперника, отметив прогресс Янника в плане подачи и минимизации ошибок.

— Как только Синнер стал меньше ошибаться, его стало любому очень тяжело обыграть, речь ведь не только обо мне. Поэтому Синнер — номер один в мире. Но, если не ошибаюсь, по статистике я обычно лучше играю против первых ракеток, чем против других игроков. Посмотрим, поможет ли мне это против Янника, — полушутя-полусерьезно заявил Медведев.
Инфографика

В свою очередь, Синнер настроен на предстоящий поединок очень серьезно. «Нам обоим будет непросто. Я тренировался с ним в начале первой недели Уимблдона. Даниил очень хорошо играл. Так что предстоит сложный матч. Для меня это серьезное испытание, но именно ради этого я тренируюсь… Думаю, для нас обоих будет очень важна подача. На траве это самый важный удар, а там посмотрим. Наверняка будут длинные розыгрыши, изматывающий матч. Надеюсь, я буду к нему готов», — отметил Янник.

На «Больших шлемах» Медведев и Синнер прежде играли лишь однажды — в январе в финале Australian Open россиянин выиграл две стартовые партии, но затем из-за усталости (слишком тяжелые матчи по ходу турнира) сбавил обороты и уступил. Посмотрим, удастся ли ему справиться с Янником на Уимблдоне?

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Травма Калинской

Калинская блестяще сыграла на турнире в Берлине, где была очень близка к титулу, но не реализовав пять матчболов, проиграла финал Джессике Пегуле. Впрочем, этот турнир показал, что Анна представляет серьезную силу на траве — и выход во вторую неделю Уимблдона это подтвердил. Особенно впечатлили победы над Марией Боузковой и Людмилой Самсоновой, которые считаются крепкими игроками на траве.

Таким образом, к матчу с Еленой Рыбакиной Калинская подошла с серией из семи побед и всего одного поражения в травяном сезоне, а на Уимблдоне не проиграла ни одной партии. Статистика чемпионки британского «мейджора» 2022 года в этом году была скромнее. В Берлине Елена снялась с четвертьфинала с Викторией Азаренко из-за болей в животе, а затем решила отказаться и от игры в Истборне. На Уимблдоне Рыбакина также успела столкнуться с серьезными проблемами. Например, опытная Лаура Зигемунд была обыграна только в решающем сете.

Поэтому Елена считалась фаворитом, но никто не собирался списывать Анну со счетов. И первый же гейм подтвердил правильность такого мнения. Россиянка сделала быстрый брейк, а в четвертом гейме ей удалось дважды подать навылет (3:1). Это стало серьезным раздражителем для Рыбакиной. Тут же она включаюсь наполную и сверхуверенно взяла свою подачу, а затем и смогла оформить обратный брейк.

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Следом Елена вышла вперед, выиграв 10 розыгрышей подряд, а Анна фактически не оказывала никакого сопротивления. Вскоре стали понятны причины такого развития событий. Россиянка позвала на корт физиотерапевта, показывая на проблемы с правой кистью. Пришлось брать медицинский перерыв, который продлился около 15 минут.

Калинская нашла в себе силы вернуться на площадку и даже навязала сопернице борьбу, заработав брейк-пойнт в девятом гейме, но чувствовалось, что она уже не может показывать свой максимум. Второй сет начался с брейка представительницы Казахстана, но Анна имела шанс отыграться. Рыбакина сделала двойную ошибку, а затем Калинская поймала ее на противоходе своим фирменным ударом. Но не реализовав брейк-пойнт россиянка вновь не смогла нормально подавать и решилась сняться с матча.

Калинская была последней представительницей России в женском одиночном разряде. В live-рейтинге Анна поднялась на две позиции и сейчас занимает 16-е место. Рыбакина же защитила очки за прошлогодний Уимблдон и теперь постарается вернуться в топ-3 по итогам этой недели. Правда, для этого ей необходимо будет вновь взять титул.

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