Разминка на траве: как россиянки играют на турнирах перед Уимблдоном

За неделю до старта Уимблдона — главного теннисного «мейджора» на травяных кортах — начались последние подготовительные турниры. В женском туре состоится сразу два турнира категории WTA 500 в британском Истбурне и немецком Бад-Хомбурге, где старт взяло много наших девушек (у мужчин два турнира ATP 250). А в конце прошлой недели Анна Калинская дошла до финала Ladies Open в Берлине, остановившись буквально в шаге от дебютного титула.

Близость к триумфу

В понедельник, 24 июня, Анна Калинская дебютировала в топ-20, расположившись на 17-м месте в рейтинге WTA (также россиянка занимает девятое место в чемпионской гонке WTA). Хотя вполне могла забраться и на 15-ю строчку, став второй ракеткой России. Для этого в финале турнира в Берлине надо было обыграть пятую ракетку мира Джессику Пегулу. Задача непростая, но Анна была очень близка к тому, чтобы ее решить. Героически выиграла первый сет (отыгравшись с 0:3), а в решающей партии имела пять матчболов (правда, все на подаче американки). Пегуле повезло в нескольких эпизодах, а на заключительном тай-брейке она уже не оставила никаких шансов сопернице.

Калинская проиграла второй финал в карьере. Причем по схожему сценарию. В феврале 2024-го на «тысячнике» в Дубае Анна также вела 3:1 с брейком в решающем сете финала с Жасмин Паолини, а при 5:4 не смогла подать на матч. Это надломило россиянку. Итальянка взяла два оставшихся гейма и оформила титул.

Впрочем, и расстраиваться сильно не стоит. Вряд ли кто-то ожидал увидеть Анну в финале в столице Германии. Ранее на траве она никогда не показывала высоких результатов. В этот же раз Калинская обыграла Нао Хибино, Маркету Вондроушову (действующая чемпионка Уимблдона из-за травмы снялась при счете 5:5 в первом сете), Арину Соболенко (снялась, проигрывая 1:5 в первой партии, почувствовав дискомфорт в плече) и экс-первую ракетку мира Викторию Азаренко. Отметим, что из-за дождей Калинской пришлось играть четвертьфинал и полуфинал в один день.

В похожей ситуации оказалась и Пегула. Дело в том, что матч с первой сеяной Кори Гауфф не удалось закончить в субботу: из-за дождя его пришлось остановить на тай-брейке второго сета (первый выиграла Джессика). Правда, доигрывать матч долго не пришлось. Джессика провела всего девять розыгрышей против своей соотечественницы (7:2) и отправилась готовиться к матчу с Калинской.

— Анне, к сожалению, не удалось реализовать имевшееся у нее преимущество в финале, — поделился мнением с «Известиями» вице-президент Федерации тенниса России Андрей Селиваненко. — При этом нельзя не отметить Пегулу, которая боролась до конца и выбралась из, казалось, безвыходной ситуации. Это теннис, так бывает.

Уже в понедельник, 24 июня, Калинская должна была играть на турнире в Бад-Хомбурге, но решила сняться из-за серьезной нагрузки, полученной в Берлине.

Неудачный старт Андреевой и Павлюченковой

Тем не менее в Германии будет мощное представительство россиянок. Четвертая ракетка России Екатерина Александрова выиграла в первом круге у аргентинской теннисистки Нади Подорошки и за выход в четвертьфинал сыграет с представительницей Хорватии Донной Векич. А вот Мирра Андреева свой стартовый матч проиграла Даяне Ястремской. Полуфиналистка «Ролан Гаррос-2024» взяла первый сет, но затем украинка смогла переломить ход встречи.

Людмила Самсонова, получившая второй номер посева, — взяла уверенный старт в Бад-Хомбурге, позволив испанке Саре Соррибес-Тормо взять всего четыре гейма. Дальше Людмиле играть с действующей победительницей Катериной Синяковой или француженкой Кларой Бюрель. Также стартовые матчи в основной сетке проведут Вероника Кудерметова, Диана Шнайдер и Анна Блинкова.

В Истбурне в основе пробились четыре россиянки. Увы, но Анастасия Павлюченкова вылетела уже после первого круга. Олимпийская чемпионка в трех сетах проиграла Магде Линетт из Польши. Анне Потаповой предстоит встреча с китаянкой Юэ Юань, а первая ракетка России Дарья Касаткина и пробившаяся через квалификацию Элина Аванесян проведут свои первые матчи во вторник, 25 июня. Элина сыграет с Каролин Муховой, которая возвращается в тур после тяжелой травмы (последний раз играла на US Open-2023), а Дарья — с еще одной китаянкой, Ван Синьюй.

В мужском туре россияне решили проигнорировать два последних турнира перед Уимблдоном. Это логичное решение. Во-первых, в Истбурне и на Мальорке не заработать много очков, во-вторых, есть риск получить повреждение перед турниром «Большого шлема».

Хотя и без наших в Испании и Великобритании собрались интересные составы участников. В Истбурне за титул, вероятно, поспорят его двукратный победитель Тэйлор Фриц, набравший невероятную форму Томми Пол, чемпион прошлогоднего турнира в Галле Александр Бублик, а также два аргентинца — Себастьян Баэс и Франсиско Серундоло. Первый в своей карьере выиграл три титула на траве, второй является действующим победителем турнира.

На Мальорке титул придется защищать Кристоферу Юбенксу. Вообще у американца наступает тяжелый период. Если он неудачно сыграет в Испании и на Уимблдоне, то выпадет из топ-100. Главными же претендентами на победу стоит считать Бена Шелтона, Уго Умбера и Алехандро Табило.