Зрители освистали теннисиста Джоковича после победы в полуфинале Уимблдона-2024

Зрители освистали 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича после победы в полуфинале над Уимблдона-2024. Такая реакция была вызвана его жестом, имитирующим игру на скрипке.

Джокович одержал победу над итальянцем Лоренцо Мусетти со счетом 6:4, 7:6 (7:2), 6:4. В финале он встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.

После своей победы Джокович изобразил жест, который уже демонстрировал ранее. Зрители посчитали, что таким образом спортсмен подшучивает над зрителями, которые на протяжении всего турнира относились к нему равнодушно.

Однако, как передает газета Daily Mail, так Джокович поддержал свою маленькую дочь Тару, которая недавно начала играть на скрипке.

Накануне Алькарасу проиграл российский теннисист Даниил Медведев. Встреча закончилась со счетом 7:6 (7:1), 3:6, 4:6, 4:6.

До этого, 4 июля, Джокович заявил о желании выучить русский язык. Он отметил, что любовь к изучению языков привил ему именно теннис, так как «это спорт, который требует постоянных путешествий».