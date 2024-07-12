Россиянин Медведев проиграл Алькарасу и не вышел в финал Уимблдона
Российский теннисист Даниил Медведев в пятницу, 12 июля, проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в полуфинале Уимблдона.
Встреча завершилась со счетом 6:7 (1:7), 6:3, 6:4, 6:4 в пользу Алькараса, посеянного на турнире под 3-м номером. Игра продолжалась почти три часа. Россиянин пять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта. На счету испанца шесть эйсов и две двойные ошибки.
В финале Алькарас сыграет с победителем матча между итальянцем Лоренцо Музетти и сербом Новаком Джоковичем.
Уимблдон проходит в Великобритании с 1 по 14 июля.
Ранее, 1 июля, третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко снялась с Уимблдона из-за травмы плеча. В матче первого круга спортсменка должна была сыграть против американки Эмины Бектас. Еще до начала соревнований Соболенко не исключала того, что может с них сняться.