Чешская теннисистка Крейчикова впервые выиграла Уимблдон

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова 13 июля стала победительницей Уимблдона, обыграв в финале итальянку Жасмин Паолини.

Встреча продлилась 1 час 56 минут и завершилась со счетом 6:2, 2:6, 6:4. 28-летняя чешская спортсменка за финал подала шесть раз навылет и допустила четыре двойные ошибки.

Крейчикова выиграла Уимблдон впервые в карьере, отметила «Газета.Ru».

Ранее 32-я ракетка мира первенствовала на турнире Большого шлема в 2021 году на «Ролан Гаррос», обыграв в финале россиянку Анастасию Павлюченкову.

В финале мужского одиночного разряда Уимблдона 14 июля за победу поборются 24-кратный чемпион турниров Большого шлема серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас. Последний обыграл в полуфинале россиянина Даниила Медведева. Джокович и Алькарас уже встречались в финале турнира 2023 года. Тогда победу одержал испанский спортсмен.

Ранее в этот день зрители освистали Джоковича после победы в полуфинале над итальянцем Лоренцо Музетти. Такая реакция была вызвана его жестом, имитирующим игру на скрипке.