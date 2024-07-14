В США назвали попытки предотвратить мировую войну поводом атак на Фицо и Трампа
Если пытаться предотвратить третью мировую войну, то можно стать жертвой покушения на убийство. Об этом 13 июля заявил известный американский блогер Дженсон Хинкл, комментируя новость об атаке на экс-президента США Дональда Трампа.
«Если вы попытаетесь остановить третью мировую войну, они попробуют вас убить», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter, заблокирован в РФ), прикрепив фото Трампа и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
Глава словацкого кабмина пережил покушение в мае. В воскресенье он отметил, что нападение на Трампа было сделано как «под копирку» с нападения на него. Политик отметил, что покушение на американского политика стало результатом провокаций общества оппонентами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также указала, что в США стимулируется разжигание ненависти к политическим оппонентам.
Выстрелы произошли на предвыборном митинге Трампа в штате Пенсильвания ранее в этот день. Выступление баллотирующегося Трампа транслировалось в прямом эфире. Экс-глава Белого дома получил ранение в ухо.
Нападавший, идентифицированный как 20-летний Томас Мэтью Крукс, был ликвидирован. Мотивы его действий пока не раскрываются. Кроме того, в результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа. Очевидец случившегося рассказал журналистам, что предупреждал полицейских о человеке с огнестрельным оружием неподалеку, однако они его проигнорировали.
Спустя несколько часов после нападения Трамп появился на публике в Нью-Джерси.