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В США назвали попытки предотвратить мировую войну поводом атак на Фицо и Трампа

Блогер из США о Трампе: захотите остановить мировую войну, вас попробуют убить
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Фото: AP/Evan Vucci
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Если пытаться предотвратить третью мировую войну, то можно стать жертвой покушения на убийство. Об этом 13 июля заявил известный американский блогер Дженсон Хинкл, комментируя новость об атаке на экс-президента США Дональда Трампа.

«Если вы попытаетесь остановить третью мировую войну, они попробуют вас убить», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter, заблокирован в РФ), прикрепив фото Трампа и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Глава словацкого кабмина пережил покушение в мае. В воскресенье он отметил, что нападение на Трампа было сделано как «под копирку» с нападения на него. Политик отметил, что покушение на американского политика стало результатом провокаций общества оппонентами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также указала, что в США стимулируется разжигание ненависти к политическим оппонентам.

Покушение на Трампа: в экс-президента США стреляли на предвыборном митинге
Политик отделался легким ранением, подозреваемый ликвидирован

Выстрелы произошли на предвыборном митинге Трампа в штате Пенсильвания ранее в этот день. Выступление баллотирующегося Трампа транслировалось в прямом эфире. Экс-глава Белого дома получил ранение в ухо.

Нападавший, идентифицированный как 20-летний Томас Мэтью Крукс, был ликвидирован. Мотивы его действий пока не раскрываются. Кроме того, в результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа. Очевидец случившегося рассказал журналистам, что предупреждал полицейских о человеке с огнестрельным оружием неподалеку, однако они его проигнорировали.

Спустя несколько часов после нападения Трамп появился на публике в Нью-Джерси.

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