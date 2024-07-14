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В Приморье задержали трех участников драки со стрельбой у ночного клуба

В Приморье задержали трех участников драки со стрельбой у ночного клуба

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Фото: t.me/sledcom25
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В Приморском крае задержаны три участника драки со стрельбой у ночного клуба в поселке Андреевка. Об этом 13 июля сообщило Следственное управление СК РФ региону на официальном сайте.

«По версии следствия, ночью 13 июля 2024 года подозреваемые и другие участники, группой лиц по предварительному сговору, находясь возле ночного клуба Pazzle по улице Школьная в селе Андреевка, произвели не менее четырех–пяти выстрелов в сторону отдыхающих и в воздух», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что задержаны были 25-летний Анатолий Гузеев, 26-летний Вахид Ибадов, 29-летний Нахмед Ибадов. По информации следователей, конфликт произошел из-за ссоры с владельцем заведения.

СК заявил, что с места происшествия были изъяты гильзы от травматического оружия.

«Следователями СКР принято решение о необходимости избрания в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщило ведомство.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

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В этот же день сообщалось, что вооруженная группа напала на ночной клуб в Приморье. Как рассказал очевидец произошедшего, сын учредительницы заведения Евгений, в момент происходящих событий в клубе находилось около 300 посетителей. Погибших в результате происшествия не зафиксировано, однако несколько человек получили травмы, добавил он.

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