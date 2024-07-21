Московское «Динамо» победило «Факел» со счетом 3:1 в матче первого тура РПЛ
Московский футбольный клуб «Динамо» 20 июля на своем поле обыграл «Факел» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 3:1.
В составе бело-голубых голы забили защитник Иван Лепский, нападающие Муми Нгамале и Ярослав Гладышев. У «Факела» отличился защитник Сергей Брызгалов.
В следующем туре «Динамо» 27 июля на своем поле примет «Локомотив». В этот же день «Факел» в домашнем матче сыграет с «Акроном».
Ранее в этот день московский футбольный клуб «Локомотив» обыграл «Акрон» в матче первого тура РПЛ со счетом 3:2.
20 июля ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Ростовом» в матче первого тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 0:0. Это первая нулевая ничья в сезоне-2024/25.
Также петербургский футбольный клуб «Зенит» на выезде разгромил «Крылья Советов». Матч завершился со счетом 4:0.