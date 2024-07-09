Стрельба и экстремизм: мигрантов будут выдворять за нарушение еще 20 статей КоАП

Госдума поддержит законопроект о расширении перечня правонарушений, за которые будет предусмотрено выдворение мигрантов из России, еще по 20 статьям КоАП. Об этом 9 июля сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. При этом по части статей предлагается выдворение без привлечения суда, предложенный законопроект могут рассмотреть в кратчайшие сроки. Напомним, 27 июня на заседании ПМЮФ председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин раскритиковал Госдуму из-за законов о мигрантах. Подробности — в материале «Известий».

Изменения в миграционной политике России: что предлагают

Государственная дума намерена поддержать инициативу о расширении перечня правонарушений, за которые мигрантам грозит депортация, еще на 20 пунктов. По словам Володина, для депутатов приоритетное значение имеет совершенствование миграционного законодательства. «Депутаты понимают его остроту: поступает много обращений, тема регулярно звучит в ходе общения с людьми в избирательных округах», — подчеркнул председатель.

Справка «Известий» Сейчас выдворение за пределы страны предусмотрено 22 статьями КоАП, уточнили в пресс-службе МВД. В частности, к депортации прибегают, если мигрант нарушил законодательство о свободе совести, был причастен к незаконному обороту наркотиков или пропагандировал нетрадиционные ценности. Выдворение следует и за отдельные правонарушения в области защиты государственной границы и в сфере миграции.

Законопроектом предлагается ввести выдворение за нарушение еще 20 статей КоАП. При этом в МВД поясняют, что мера упростит и ускорит процесс удаления нежелательных граждан за пределы страны. Существующие ныне механизмы для выдворения требуют дополнительных процедур: решений о неразрешении въезда либо о нежелательности пребывания, а в ряде случаев — в виде отдельного решения о депортации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Наряду с этим для превентивного решения проблемы предлагается повышение штрафов для физических лиц, совершивших правонарушения миграционной направленности.

За что будут выдворять мигрантов

В числе нарушений, за которые будет предусмотрено выдворение из России, — мелкое хулиганство, предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета, неповиновение распоряжению силовых ведомств и стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением правил или в не отведенных для этого местах. Основной упор сделан на борьбу с экстремистскими проявлениями.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Оперативным выдворением планируют наказывать за пропаганду и публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций, распространение информации, содержащей призывы к осуществлению террористической деятельности, материалов, публично оправдывающих терроризм или призывающих к экстремизму.

По словам Володина, по некоторым статьям мигрантов за нарушения должны выдворять из страны без судебного решения.

Ситуация с мигрантами в России

Ранее, 18 июня, Госдума в первом чтении приняла законопроект, позволяющий правоохранительным органам принимать решения о выдворении за пределы РФ иностранных граждан и лиц без гражданства. При этом авторами инициативы выступили представители всех думских фракций. Этот законопроект остается в стадии обсуждения.

Статьей 3.10 КоАП РФ предусмотрено, что административное выдворение за пределы РФ в качестве меры административного наказания устанавливается в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства и назначается судьей, а в случае совершения иностранным гражданином административного правонарушения при въезде в РФ — должностными лицами погранслужбы.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Законопроектом предлагалось указать, что административное выдворение как мера административного наказания устанавливается и назначается не только судьей и должностными лицами погранслужбы, но и должностными лицами органов внутренних дел.

1 июля глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что более чем в два раза увеличилось число преступлений, связанных с незаконной миграцией. Он назвал вопросы противодействия нелегальной миграции стратегически важными.

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин 27 июня заявил о необходимости в изменениях миграционной политики РФ. «Я полагаю, самое главное — изменить миграционную политику России, точно обосновать необходимость, а может быть, даже вообще сделать так, чтобы внутренние ресурсы решили свои политические, экономические, национальные и другие проблемы», — сказал он в рамках выступления на Петербургском международном юридическом форуме.

По словам Бастрыкина, работодатель в первую очередь должен руководствоваться вопросами национальной безопасности при приеме мигранта на работу. Глава СК призвал решать экономические проблемы за счет внутренней миграции. Он также отметил, что для подъема экономики страны необходимо всего 400 тыс. человек, а Москва завезла больше 1 млн мигрантов за четыре месяца 2024 года.

Сколько мигрантов в России

Число трудовых мигрантов в России на ближайшие два года останется на уровне около 2 млн человек, озвучил в июне 2024 года цифру член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Волох в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан, посвященного вопросам трудовой миграции. При этом подавляющее большинство трудовых мигрантов являются уроженцами Узбекистана и Таджикистана.

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

С начала 2024 года из России были высланы более 30 тыс. иностранных граждан, что превышает показатели 2023 года почти вдвое. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, полицейские также закрыли въезд 100 тыс. иностранцев, что на 55% больше, чем год назад.

В апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что в России нужно обновить подходы к миграционной политике, потому что русские люди годами не могут получить гражданство. Глава государства добавил, что решающим в вопросах миграционной политики должен быть принцип, чтобы в страну могли въезжать только те, кто уважает ее культуру, историю, язык и традиции.