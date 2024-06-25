Своя доля: в каких отраслях запрещают работать трудовым мигрантам

Минтруд выпустил проект постановления, согласно которому в 11 регионах России устанавливается предельная доля иностранных работников в различных отраслях. Например, если в целом по стране в строительной организации может работать до 80% иностранных рабочих, то в Краснодарском крае эту долю сократили до 50%, а в Дагестане — до 30%. В ряде регионов поставили заграждение для иностранных работников в сфере пассажирских перевозок, розничной торговли и т.д. Зачем ограничивают количество трудовых мигрантов и каких отраслей это коснется — в материале «Известий».

Какие ограничения поставили регионы

Министерство труда сообщило, что разработало проект постановления о сокращении в 11 регионах России допустимой доли иностранных работников с учетом предложений от самих субъектов. Все изменения вступят в силу с 2025 года. Сейчас идет этап общественного обсуждения документа, который доступен на портале проектов нормативно-правовых актов.

Дополнительные ограничения на использование иностранной рабочей силы собираются ввести в Оренбургской, Челябинской, Калужской, Магаданской, Рязанской, Самарской, Амурской областях, в республиках Удмуртия и Дагестан, в Краснодарском и Красноярском краях. Причем если в некоторых регионах ограничений совсем немного (например, в Рязанской области всего одно дополнительное), то целый ряд субъектов РФ решил создать серьезные препятствия для трудовых мигрантов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Так, Краснодарский край устанавливает сразу 11 дополнительных ограничений на работу иностранных граждан в регионе. В частности, если в России в строительстве до 80% от общей численности работников предприятия могут не иметь российского гражданства, то Краснодарский край ограничивает эту долю 50%.

Столько же — 50% иностранцев — могут работать в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве, в обрабатывающих производствах . В розничной торговле на рынках и нестационарных торговых объектах вообще не смогут трудиться иностранцы, как и в перевозках пассажирским и грузовым транспортом. В гостиницы и рестораны на Кубани допустят только до 15% трудовых мигрантов.

Серьезные заградительные меры устанавливает Оренбургская область: иностранцы не смогут торговать алкоголем, табачной продукцией, участвовать в пассажирских перевозках в городском и пригородном сообщении. Не смогут они быть и таксистами.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Много дополнительных ограничений в Челябинской области, в том числе запрещено нанимать иностранцев для деятельности домашних хозяйств с наемными работниками. В Амурской области запрет установлен на наем мигрантов в растениеводстве, животноводстве, охоте, добыче — в том числе золотодобыче; до 10% ограничено число иностранных сотрудников в работе пассажирского транспорта.

В Удмуртии будет запрещено нанимать иностранцев на предприятия, занимающиеся выращиванием овощей, пассажирскими перевозками в городском и пригородном сообщении и в такси.

Много ограничений устанавливает Красноярский край, в том числе в сфере выращивания овощей (0%), сухопутного пассажирского и грузового транспорта ‎(20%) и в области спорта (15%).

Калужская область запрещает иностранцам заниматься производством детского питания, розничной торговлей, перевозкой опасных грузов, преграждает им путь в охранные службы, образование, библиотеки, архивы и ряд других отраслей.

Зачем вводятся ограничения

В Минтруде отмечают, что допустимая доля мигрантов устанавливается ежегодно для регулирования привлечения иностранной рабочей силы с учетом региональных особенностей рынка труда.

«В целом, за исключением региональных особенностей, установленная на этот год допустимая доля иностранных работников сохраняется, — заявили в министерстве. — В том числе на 2025 год сохраняется запрет на привлечение к работе трудовых мигрантов в аптеках, нестационарных торговых объектах, на рынках и вне магазинов, палаток, рынков».

«Известия» направили запросы в регионы, где отмечено наибольшее количество дополнительных ограничений. В управлении по миграционным вопросам администрации Краснодарского края отметили, что на протяжении последних лет наблюдается миграционный прирост населения. За четыре месяца этого года прибыло более 25 тыс. человек. Предложения о допустимой доле иностранных работников направляются «в целях стимулирования работодателей к приему на работу в первую очередь российских граждан» и «уменьшения зависимости отраслей экономики региона от мигрантов».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— По данным органов статистики, рынок труда только одного Краснодарского края способен полностью закрыть потребность предприятий, — подчеркнули в управлении по миграционным вопросам.

В главном управлении по труду и занятости населения Челябинской области указывается, что по состоянию на 29 мая 2024 года на учете как испытывающие трудности в поиске работы стоят 5203 человека.

— Таким образом, в Челябинской области более 5 тыс. российских граждан нуждаются в приоритетном порядке содействию в трудоустройстве , — сообщили в управлении по труду и занятости «Известиям». — Среди этих граждан в основном находятся люди предпенсионного возраста, граждане, имеющие инвалидность, родители несовершеннолетних детей. Они нуждаются в трудоустройстве на близко расположенных к месту проживания рабочих местах, и их число позволяет уменьшить замещение иностранными гражданами вакансий в сфере торговли и услуг.

В других регионах на момент публикации материала «Известиям» не ответили.

Как отразится ограничение на строительстве

Серьезные ограничения в сфере строительства в Дагестане и Краснодарском крае не повлияют на отрасль в этих регионах, считает председатель комитета по строительству московского отделения «Опоры России» Олег Филиппов. Он отмечает, что труд мигрантов особенно востребован в основном в сегменте жилищно-коммунальных услуг — там, где высокопрофессиональные рабочие не требуются.

— Именно в строительном сегменте сокращение доли иностранных работников некритично, потому что все высококвалифицированные работы всегда выполняли россияне , — сказал он «Известиям».

Сложности могут возникнуть в случае необходимости ускоренного восстановления нужной численности разнорабочих, говорит он, но и это не повлияет ни на сроки сдачи объектов в эксплуатацию, ни на сроки проведения капитальных ремонтов или программы реновации, потому что основные работы здесь выполняют россияне , говорит Олег Филиппов.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

— Локальные ограничения вводят по двум основным причинам: во-первых, снижение социальной напряженности, потому что при высоком количестве иностранной рабочей силы мигранты начинают создавать свои микропоселения, внедряя в них правила, которые в 95% случаев не нравятся местным жителям, — говорит эксперт. — Во-вторых — и это самое важное, — нам нужно развивать свои трудовые ресурсы любой степени квалификации. Это и так активно делается последние пять лет. Мы не можем позволить себе замещать рабочую силу на наших стройках путем выдавливания соотечественников.

Председатель совета директоров инжиниринговой компании «2К» Иван Андриевский подтверждает, что новые ограничения на труд иностранных рабочих направлены на низкоквалифицированный кадровый сектор, хотя косвенно это может отразиться и на предприятиях, где заняты опытные и ценные сотрудники.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Также излишние ограничения приведут к росту зарплат на уровне низкоквалифицированного персонала — сфера услуг, хранения, транспортировка и т.д., а это уже предпосылки для инфляционных процессов в разрезе макроэкономики, — сказал он «Известиям». — Впрочем, пока планы по новым ограничениям на труд иностранных рабочих не вызывают большой озабоченности. Хотя в перспективе предпосылки для обострения ситуации в сфере миграционной политики складываются весьма серьезные.

Президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков отмечает, что на портале «Работа России» сейчас размещено порядка 200 тыс. вакансий в сфере строительства в целом по стране, но на южные регионы страны приходится всего 6% вакансий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

— Поэтому нет оснований говорить, что на юге России ситуация с кадрами стоит особенно остро, эти регионы имеют некоторый потенциал к закрытию этих вакансий из числа безработных граждан , — сказал он «Известиям». — Например, по информации администрации Краснодарского края, на апрель 2024 года на учете в центрах занятости состояли 7,8 тыс. безработных граждан.

По его словам, сейчас в стране на строительных объектах доля неквалифицированных рабочих, места которых обычно занимают мигранты, составляет не более 10–15%. Антон Глушков добавляет, что дефицит кадров остается серьезным вызовом для строительной отрасли, но это касается квалифицированных кадров .

Ударят ли ограничения по другим отраслям

Озабоченность в связи с ограничением найма мигрантов в отрасль сельского хозяйства выразила директор Ягодного союза Ирина Козий. Она отмечает, что в крупных хозяйствах, которые массово выращивают ягоды, в пик сезона сбора урожая доля иностранной рабочей силы может приближаться к 80–90%. Сокращение числа работников с точки зрения потребителей приведет к еще большему росту цен на продукцию ягодоводства и садоводства.

Однако непосредственно на Кубани, где и вводится ограничение на долю иностранных работников, в сельском хозяйстве традиционно работает достаточно много местных жителей, говорит Ирина Козий.

— Здесь есть другая проблема: уже в этом году Краснодарский край ввел ограничения на использование иностранных рабочих в сельхозотрасли, в торговле, в строительстве и так далее, — говорит собеседница «Известий». — Заменяя иностранных работников, местных жителей массово привлекают к работе в туриндустрии, к розничной торговле, к работе на складах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

И, соответственно, сельскому хозяйству рабочие руки не достаются. Это достаточно сложная ситуация для отрасли.

Ограничения в регионах касаются и отрасли такси, которая в последний год и так имеет сложности с персоналом — осенью 2023 года кадровый дефицит водителей по всей стране оценивался в 72 тыс. человек. Однако запрет на иностранцев в такси, который введут в Удмуртии и Оренбургской области, вряд ли значительно повлияет на ситуацию, говорит председатель московского профсоюза таксистов «Добро» Николай Кодолов.

— Ограничения касаются только тех, кто работает по патенту, а таких в такси единицы, потому что это невыгодно, — сказал он «Известиям». — Поэтому какого-то серьезного ограничения или влияния в этом смысле оказано не будет. Больше на отрасль влияет тот факт, что постепенно сфера начинает работать по новому 580-ФЗ, который вступил в силу 1 сентября 2023 года.