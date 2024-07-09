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Госдума поддержит закон о выдворении мигрантов по 20 статьям КоАП

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Государственная дума России поддержит законопроект о расширении списка правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из страны, еще по 20 статьям Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Об этом во вторник, 9 июля, сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Речь идет о правонарушениях в области общественного порядка и общественной безопасности, в том числе с экстремистскими проявлениями», — написал он.

Как уточнил Володин, в числе правонарушений мелкое хулиганство, представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета, неповиновение распоряжению силовых ведомств, пропаганда нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций и некоторые другие положения. По словам спикера, по некоторым статьям мигрантов за нарушения должны выдворять из страны без судебного решения.

«Вопрос контроля за миграцией — крайне важный. Депутаты понимают его остроту: поступает много обращений, тема регулярно звучит в ходе общения с людьми в избирательных округах. Совершенствование миграционного законодательства имеет для нас приоритетное значение», — добавил он.

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Ранее, 5 июля, сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции. Инициатива предлагает разрешить конфискацию имущества за организацию незаконной миграции, если преступление совершено из корыстных побуждений.

1 июля глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что более чем в два раза увеличилось число преступлений, связанных с незаконной миграцией. Он назвал вопросы противодействия нелегальной миграции стратегически важными.

До этого, 27 июня, глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заявил о необходимости изменений в миграционной политике страны. Он призвал решать экономические проблемы за счет внутренней миграции.

19 июня официальный представитель МВД РФ Волк сообщила, что с начала 2024 года более 30 тыс. иностранных граждан были высланы из России, что почти вдвое больше, чем в 2023 году. По ее словам, сотрудниками полиции пресечено более 50 тыс. правонарушений в сфере миграции.

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